La melena de Brad Pitt, el tupé de Elvis, el corte apurado de David Beckham o las trenzas de The Weeknd. Estos y otros muchos peinados se han convertido en iconos de la moda masculina y, por ello, han quedado grabados en nuestras mentes. Por suerte, siempre vuelven y por ello en este articulo te traemos algunos de los peinados para hombre preferidos para esta temporada.

No todos podemos decir que nuestro corte de pelo o nuestro peinado hayan hecho historia, pero hay muchas celebrities que sí pueden presumir de ello y estamos seguras de que alguien se te está viniendo a la cabeza. Pero para presumir de look no es necesario lucir la melena de escándalo de John Travolta: más que en el pelo, el encanto reside en el conjunto. Y por eso se puede decir que Bruce Willis se convirtió en un icono de referencia en la moda capilar masculina. Y lo sigue siendo.



En esta lista, además, hemos incluido algunos peinados de la ficción, como la cabellera afro de Starsky o las rastas de Jack Sparrow. Y, por supuesto, no podían faltar cortes como el de Matthew McConaughey, que, aunque siempre ha apostado por el look "despreocupado", su bonita melena y la manera en que la lleva lo han convertido en uno de los actores de Hollywood más estilosos e imitados.

Hay cortes de pelo para todos los gustos, pero también cortes de pelo más o menos favorecedores según el estilo del que lo lleve, su tipo de rostro y sus rasgos faciales. Hay famosos que han sabido explotar todo su potencial al máximo, y ya sea que hayan escogido un determinado corte de pelo como opción estética o por exigencias de guión, algunas celebrities han marcado un antes y un después en la historia de la moda masculina con sus cortes de pelo, tanto para bien como para mal.



Las melenas rubias surferas de los años 90 se convirtieron en toda una institución, y famosos como Jon Bon Jovi o Kurt Cobain las capitanearon e hicieron suyas. Pero hoy, 30 años después, vuelven a ser un icono de estilo y famosos como Brad Pitt o Chris Hemsworth en su papel de Thor las han traído de vuelta. Pero la cosa no queda ahí. Aunque no te lo parezca, el moño masculino no es una invención de hace un par de años, sino que se remonta mucho tiempo atrás. ¿O acaso no recuerdas los moños que popularizó David Beckham?

David Beckham o cómo ser un icono de estilo

Considerado hoy uno de los hombres más estilosos de nuestra era, este futbolista se ha atrevido con todo: el tupé, el corte degradado, el pelo de punta, la coleta baja, la coleta alta, las dos coletas, la cresta, el look rapado, las trenzas, el pelo largo y la diademas, la que ha sido otra de sus grandes aportaciones a la historia de la moda capilar masculina.



Por todo esto, David Beckham merece una mención especial: por atreverse a arriesgar, por saber ponerse creativo en lo que se refiere a su melena y porque fuese cual fuese el peinado que eligiese, supo llevarlo con estilo. Y es que daba igual qué look escogiese: largo, corto, con trenzas, rubio, castaño o blanco. Beckham ha sido el precursor de muchas modas y muy imitado en todos y cada uno de sus peinados.

Otros peinados merecen ser olvidados...

Ser una tiene cosas buenas, por supuesto, pero también tiene cosas malas. Si aciertas con un corte de pelo, serás halagado e imitado por todo, pero si te equivocas, lo sabrás. Por eso en este artículo hemos hecho también una selección con algunos peinados que merece la pena olvidar, porque no ha por donde cogerlos. Y es que ni siquiera Bradley Cooper pudo sacarle partido a la permanente masculina.

Peinados de hombre favoritos para esta temporada

Los más presumidos ya se estarán preguntando qué cortes de pelo estarán de moda en la temporada 2020, algo nada precipitado teniendo en cuenta que ya estamos en marzo. Por eso es buena idea empezar a coger ideas de cara a la primavera y al verano, y para ello te traemos una selección de las que serán las mejores tendencias este año en peinados y cortes de pelo para hombre.



Pelo muy, muy corto y peinado clásico

Es uno de los cortes preferidos para los poco atrevidos, ya que es un estilo que se adapta a todos los tipos de rostro. De hecho, nos atrevemos a decir que todos los hombres han llevado este corte de pelo alguna vez. Pero aunque el pelo corto o cortado a cepillo no se baja del podium de los favoritos, sí acepta algunas variaciones. Esta nueva temporada, el peinado favorito es el pelo engominado, con la raya de lado y con los lados bien apurados, pero degradados. Es un peinado perfecto tanto para eventos como para el día a día y, sin duda, uno de los más favorecedores.



Corte undercut, uno de los estilos más sexy

Lo conocimos en 2019, pero también nos va a acompañar esta nueva temporada. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los cortes de pelo preferidos, tanto para hombres como para mujeres. Es muy sencillo y estamos seguras de que lo has visto antes. El undecut consiste en llevar el perlo de los laterales de la cabeza ma´s corto hasta las sienes y más largo en la zona de la coronilla. Se trata de un corte muy favorecedor y aplicable a todo tipo de cabello: liso, ondulado y rizado. Así que te aconsejamos que recuerdes el nombre de este corte. En la temporada otoño-invierno será uno de los más demandados. ¿Te animas?



Corte asimétrico

Se trata de un corte bonito, limpio y original. Y además, no requiere de mucho peine. Puedes llevarlo desaliñado y despeinado sin preocuparte, porque ese es precisamente su encanto. Aunque es un estilo algo más arriesgado, te aseguramos que si lo eliges, no te arrepentirás.

El tupé nunca falla

Aunque lleve años y años con nosotros, el tupe parece que nunca vaya a dejar de estar de moda. Es un penado versátil que aporta mucho volumen y que, además, se adapta a todas las edades. Y no te preocupes si te parece un peinado demasiado laborioso: en cuanto cojas la práctica, te será muy fácil manejar la melena. Lo ideal en este 2020 es que lleves los lados y la parte de atrás bien apurado. Para fijarlo, te sugerimos que utilices una cera o un gel fijador en lugar de laca: el resultado es mucho más natural. Opta por el para la temporada de invierno.



Y si te atreves, ¿por qué no darle una oportunidad al maxi tupé? Es un corte muy clásico, como decimos, pero perfecto para un evento importante o para alguna ocasión en la que quieras lucir un look sofisticado. Será otro de los peinados estrella para este 2020, pero solo para los más atrevidos.



Cortes con flequillo

¿Te animas con el flequillo? Muchos chicos lo consideran arriesgado, pero te aconsejamos que le des una oportunidad. La tendencia de esta temporada es que no quede demasiado pegado a la frente y, además, que lo peines hacia un lado. Es un corte muy favorecedor si lo dejas suelto, de manera que quede con algo más de volumen.



La melena larga va a seguir con nosotros

Parece que todavía queda bastante hasta que la melena larga deje de ser una tendencia. Se ha convertido en un clásico para muchos porque aporta un look natural y muy moderno, y podemos decir que ha conseguido desbancar a los cortes de pelo hipster que tanto éxito tuvieron. Este estilo favorece mucho al rostro alargado y lo puedes llevar con o sin raya. Además, permite todo tipo de peinados: trenzas, coleta, moño... Eso sí, te recomendamos que si optas por este look, cuides tu pelo y lo hidrates para que lo puedas lucir lo más bonito posible.



Una de las tendencias más solicitadas en las peluquerías es la melena larga peinada hacia atrás con cera o gel fijador. Muchos famosos, entre ellos Brad Pitt, se decantan por este peinado. Y queda claro que es un gran acierto.



Vuelta a los años 50

A muchos hombres les fascinan los cortes de pelo y peinados muy cargados y con mucho volumen, que den prueba de su frondosa melena y, si es posible, que cubran las entradas –si las hubiera. Pero lo cierto es que otra de las grandes tendencias en moda capilar masculina son los peinados inspirados en los años 50: estilos clásicos, sencillo y con la raya en medio. Así que si quieres innovar, no te cortes e inspírate en las tendencias retro adaptadas a las modas contemporáneas. Este estilo es uno de los más favorecedores si tienes barba, aunque si la llevas apurada también es una opción excelente.

