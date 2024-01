Aunque las modas son geniales, en ocasiones conllevan resultados inesperados. Analicemos qué prácticas se deben evitar en las cejas a toda costa para proteger el pelo en esa zona capilar.

La fiebre del diseño de cejas está en su punto más alto, las corrientes ya se perfilan para este 2024, y no hay nadie mejor que una especialista para ofrecernos un adelanto. La artista del microblading o "arquitecta" de cejas, según su autodefinición, Anabel Gornés, es la responsable de la mirada de Isabelle Junot, y nos anticipa que entre las tendencias consolidadas para el 2024 se encuentran las cejas rebeldes o messy, refiriéndose a cejas pobladas, alborotadas y salvajes. También resalta las cejas rectas, con un efecto de mirada más elevada pero menos fácilmente adaptables y más marcada que las anteriores.

La diseñadora, además, menciona las cejas de arco elevado, obtenidas mediante la depilación para dejar la parte central y la cola de la ceja por encima del hueso del párpado. Según la experta, esta opción es bastante arriesgada, ya que, aunque puede favorecer a algunas personas al estilizar el rostro, para otras puede resultar en un envejecimiento prematuro debido a su diseño extremadamente delgado.



Además, comenta: "Desde mi perspectiva, las tendencias no deberían dictar cómo diseñamos nuestras cejas. Es algo sumamente personal, y lo que logras con el diseño de tu mirada es resaltar tu singularidad. La esencia radica en formar las cejas que mejor se adapten a ti; siempre será tu propio estilo el que marque la pauta, ese es el estilo que realmente te beneficiará".

Destacamos esta afirmación para informarte sobre lo que Gornés aconseja evitar a toda costa si deseas conservar el vello en tus cejas y no adoptar un estilo tan arriesgado que podría causar consecuencias no deseadas.



"Nunca sugeriría seguir la tendencia de las skinny brows, aquellas que son muy delgadas, estilo de los 90, ni las bleached brows o decoloradas. Ambas provocan sufrimiento y pérdida de vello: con las skinny, las depilaciones excesivas conllevan el riesgo de no recuperar todo el pelo eliminado; y en las bleached brows, al someterse a un proceso de decoloración, suelen adquirir tonalidades anaranjadas, ya que el cabello se oxida durante el aclaramiento o decoloración. Personalmente, estas dos son las que definitivamente no aconsejaría."



Agrega que lo que aconseja es adoptar el estilo rebelde o Messy, ya que representa la opción más natural y auténtica en el diseño de cejas: "Al lucir ese efecto despeinado, aportan gran favorecimiento, elevan la mirada y proporcionan un atractivo grosor a cada ceja, sin poner en peligro ni el pelo ni su color", concluye la experta.