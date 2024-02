¿Eres fanática de los festivales y buscas un look rompedor para la próxima primavera? ¡Presta atención! La actriz Florence Pugh ha causado sensación en el estreno de "Dune: Segunda parte" con un delineado futurista en plata que nos transporta al futuro.

Alex Babsky, maquillador de Florence desde hace años, fue el artífice de este look bautizado como "FutureFlo" en Instagram. El delineado, creado con MAM Eye Jewelry Makeup en Sterling Silver, consistía en gruesas pinceladas de cromo que se extendían hasta la esquina exterior de la ceja, creando un efecto robot chic con un toque sesentero.



MAM ORIGINALS, la marca española detrás de este look, nació en el corazón del Born de Barcelona con la misión de crear una marca de moda ética. La colección GLOW UP de MAM ORIGINALS te ofrece una amplia variedad de joyas adhesivas para ojos, todas ellas reutilizables, hipoalergénicas y transpirables. Puedes elegir entre diferentes diseños plateados o dorados para encontrar el que mejor se adapte a tu estilo.





¿Qué hace tan especial a este delineado?

Su acabado metálico en plata : ideal para reflejar la luz y crear un look radiante.

: ideal para reflejar la luz y crear un look radiante. Su diseño futurista : las gruesas pinceladas de cromo y el ala extra grande que llega hasta la esquina exterior de la ceja te darán un aire vanguardista y chic.

: las gruesas pinceladas de cromo y el ala extra grande que llega hasta la esquina exterior de la ceja te darán un aire vanguardista y chic. Su larga duración : el adhesivo de la joya puede durar hasta 72 horas en tu piel sin caerse.

: el adhesivo de la joya puede durar hasta 72 horas en tu piel sin caerse. Su versatilidad: la colección GLOW UP se puede ajustar para adaptarse a cualquier parte del cuerpo.

¿Cómo conseguir este look?

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Aplica una base de maquillaje ligera y uniforme. Delinea tus ojos con un lápiz negro fino. Aplica la joya adhesiva de MAM Eye Jewelry Makeup en Sterling Silver sobre la línea de pestañas superior. Difumina los bordes con un pincel para un acabado más natural. Aplica máscara de pestañas para darle volumen a tus pestañas. Completa el look con un rubor melocotón en las mejillas y un labial nude.

Para rematar el look, Florence lleva el pelo rubio platino con raya a un lado y peinado hacia atrás, con una intrincada coleta con bucles que cae sobre su vestido gris plisado sin espalda.



¿Te animas a probar este look futurista? ¡Atrévete a ser diferente y brillar con luz propia en el próximo festival!