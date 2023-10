Scarlett Johansson brilla en los Golden Heart Awards con su eyeliner perfecto y elegante look negro

Lucir un maquillaje de ojos perfecto puede tener un extraordinario impacto si sabes como conseguir el efecto que quieres. te contamos como lo hace Scarlett Johansson.

Los Golden Heart Awards, unos premios que reconocen a personajes públicos que se han destacado por su apoyo a causas con un trasfondo social se han celebrado recientemente, y en ellos la actriz Scarlett Johansson ha tenido especial protagonismo. Por una parte por tratarse de una de las homenajeadas en dicha ceremonia, pero también, y es aquí donde vamos a centrarnos, por su look.



Y es que siempre que nos imaginamos a las celebrities acudiendo a una entrega de premios las imaginamos luciendo fastuosos vestidos de marca y brillando como las grandes estrellas que son. Pero esta vez, quizás por tratarse de unos premios que se hacen en apoyo de los menos favorecidos, Scarlett ha creído conveniente que su apariencia fuese más discreta.

Un look sorprendente

Su intención era que su apariencia resultara sobria, en sintonía con el tipo de ceremonia en la que se encontraba. No obstante, también buscaba que la atención se centrara en su maquillaje. Scarlett deslumbró a todos con un maquillaje de ojos que no dejó a nadie indiferente y que poseía tanta personalidad que incluso un vestido de Prada habría tenido dificultades para competir.



El maquillaje de ojos ahumados fue el punto focal de su look, logrado con maestría gracias al uso preciso del eyeliner en la parte superior e inferior de los ojos. Este detalle resaltó de manera espectacular el verde de sus ojos y otorgó a su mirada un toque de misterio que cautivó a todos los presentes.

Tips para un maquillaje de ojos como el de Scarlett

Según los consejos de estilistas de renombre, esto es lo que podrías hacer para obtener resultados parecidos a los de Scarlett.En primer lugar, para lograr el grosor que deseas en la línea, dibuja esta con una serie de puntos y luego une estos mediante un trazo que los conecte. O si lo prefieres coloca un trozo de cinta adhesiva bajo las pestañas inferiores en sentido diagonal de manera que con ella determines la inclinación deseada del trazo en el rabillo del ojo. Luego toma el eyeliner, pintas y retiras la cinta.



También hay otro truco en el que solo necesitas tus propios dedos. Toma el lápiz de ojos pon el dedo en el rabillo y coloca el lápiz justo donde sientas la presión. Luego dibuja un pequeño punto en la punta del dedo justo donde anteriormente lo habías ubicado y lleva el dedo hacia afuera: Lo que consigues es un movimiento que imita al que realizarías con el eyeliner.



Por supuesto para unos ojos impresionantes, además de manejar el eyeliner con maestría debes complementarlo con una máscara de pestañas que te proporcione tanto longitud como volumen, y que ilumine la zona del lagrimal.