Imita los looks de tus celebrities favoritas con los mejores vestidos en Rebajas

Socorrido, versátil e ideal, sin duda el vestido es una de las prendas más útiles de nuestro armario en el día a día -o no, no seré yo quien os obligue a llevar vestido cuando me planto un pantalón hasta en las bodas- y como seas de las que te guste lucir muslamen tanto para ir a trabajar como para pasar con tus bestfriends una tarde de cañeo por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí... (uy, me ha salido la Vanesa Martín que llevo dentro).

Pero, ¡vamos al lío! Las famosas nacionales e internacionales ya han escogido sus looks más rompedores y, tras una larga y exhaustiva búsqueda por las tiendas más conocidas, especialmente por el gran imperio que se ha montado nuestro amigo Amancio Ortega, hemos echado un ojo a los outfits que más se parecen a los de nuestras famous favoritas y, ¡atenta porque te van a encantar todos!

Como era de esperar, los modelos lisos y los estampados de flores y lunares vuelven a ser un must have para la próxima primavera; además, las mangas abullonadas, los volantes y los lazos se convierten en el complemento perfecto a todos tus modelitos. ¿Que quieres ir a esa cenita con tu churri igual que Úrsula Corberó llegó al estreno de la tercera temporada de La casa de papel? Vale, no hemos conseguido un vestido exactamente igual que el de Saint Laurent, pero te traemos un vestido tipo Blazer con lazo extragrande a la espalda que ya lució la mismísima Oriana Marzoli durante la presentación del nuevo reality de Telecinco, La isla de las tentaciones.

Stella Maxwell, Meghan Markle, Blanca Suárez, Sara Carbonero, Aitana... ya estás tardando en copiar sus looks, yo desde luego en este artículo me marco un 'Aitana' y... no me voy, ¡me quedo!

Puede interesarte...

El lookazo de Ana de Armas y otros estilismos increíbles de los Globos de Oro 2020



Los 50 mejores looks de las famosas en 2019



Zapatos para salir de fiesta: estilo y comodidad