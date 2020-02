¿Zapatos de novia cómodos? Sí, quiero

La moda evoluciona, las tradiciones cambian y las novias se reinventan. Quien diga que no podemos ir cómodas el día de nuestra boda que hable ahora o calle para siempre. Damos el “sí, quiero” al zapato plano.

Repite conmigo: Yo [introduzca nombre], te quiero a ti, zapato plano, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.



Si aún no te has enterado de que los flat shoes son los que parten el bacalao a pie de calle, te invitamos a que mires para abajo y veas el desfile de piececillos contentos que pasean por tu ciudad. La planicie zapateril llegó pisando fuerte hace algunas temporadas y se ha quedado entre nosotras (¡gracias!) para dar un giro radical a un obsoleto concepto de elegancia que solo estaba reservado para quien superaba el umbral de los ocho centímetros de tacón.

El poder de la moda que todo lo invade, ha hecho que la tendencia cómoda por excelencia se extrapole al territorio de las bodas. Cada vez son más las novias que se animan a caminar con paso firme hacia el altar enfundadas en un par de bailarinas, unas sandalias glitter sin tacón o, por qué no, unas Converse al estilo de la María Antonieta de Coppola. Si eres una novia rebelde al margen de las normas, no pierdas detalle de estas propuestas comfy. ¿Quién dijo que la moda nupcial tenía que ser incómoda y molesta?

Manual de uso para el zapato plano de novia

Bailarinas: frágiles, ligeras y femeninas, son el calzado estrella de las novias que optan por la comodidad. Habitualmente se usan en tonos nude o pastel, con toques de pedrería o cubiertas de encaje. La pasarela dicta las normas y Gucci, Etro o Miu Miu nos anudan las bailarinas al tobillo.



Sandalias: el Imperio Romano se pone a tus pies para vestir con tiras de cuero a las novias más guerreras. Ante, flecos, plumas e incluso detalles tribales aportarán personalidad a tu boda veraniega. ¿Infalibles? En tonos metalizados.



Babuchas: para novias enigmáticas, con toques étnicos y sabor marroquí. Los aires del sur se apoderan de nuestros pies esta temporada, dejando al aire los talones en un intento de revival de décadas pasadas. ¿Te atreves?

Alpargatas: el esparto manda en las bodas de verano más chics y son perfectas para aquellas que se celebran en el campo. Una apuesta más que segura para una novia cómoda y elegante.



Botines: y ¿por qué no? Las que queráis dar un punto cañero a vuestro día B: que sepáis que esta temporada priman las hebillas, los cordones y los prints florales. Solo aptos para novias que irradien personalidad.



Sneakers: muchos predicen el fin de su reinado, aunque viendo la plaga de zapatillas blancas que hay por la calle, no nos acabamos de creer la apoteosis final de este calzado. Novias desenfadadas del mundo: las normas están para romperlas. Sorprende a todos llegando en deportivas al altar.



(Y esto en voz baja, que no nos oiga nadie: ¿Damos una licencia al tacón midi? Venga, sí. Nos quedamos con el tacón granny de pocos centímetros que resulta una monería la mar de cómoda).

Ya sea por comodidad, porque no estás acostumbrada a andar con ellos o porque tu novio es bajito has sido bendecida con una altura por encima de la media, puedes desterrar “los andamios” sin ningún tipo de reparo. Cenicienta sólo aguantó hasta las 12 con sus zapatitos de tacón; te aseguramos que con un par de flat shoes tu cuento de hadas no terminará nunca.

¿A pesar de todo quieres tacones? Te damos las claves para elegir bien

Si aun habiendo leído todo lo anterior, sigues queriendo llevar tacones en tu boda, pero quieres estar cómoda, ¡también podemos ayudarte! Elegir unos zapatos de tacón de novia cómodos es posible si tienes en cuenta determinados aspectos clave.

La altura del tacón : como imaginarás, no es igual de cómodo un tacón de 7 cm que uno de 9 o 10 cm. Nuestra recomendación es que tengas en cuenta qué tipo de tacones sueles llevar normalmente a la hora de decantarte por una altura u otra, ya que si nunca sueles llevar mucho tacón, puede ser contraproducente utilizarlos para tu gran día. Más no siempre es mejor, grabátelo a fuego.

: como imaginarás, no es igual de cómodo un tacón de 7 cm que uno de 9 o 10 cm. Nuestra recomendación es que tengas en cuenta qué tipo de tacones sueles llevar normalmente a la hora de decantarte por una altura u otra, ya que si nunca sueles llevar mucho tacón, puede ser contraproducente utilizarlos para tu gran día. Más no siempre es mejor, grabátelo a fuego. La calidad de los zapatos : se trata de uno de los días más especiales de tu vida, así que lo mejor es que apuestes por unos zapatos de calidad con buenos materiales que sean respetuosos con el pie. Para elegir bien te los tienes que probar y si apuestas con algunos que cuenten con plantilla de gel, mejor que mejor. Si te preocupa que sean caros, lo mejor es que apuestes por un diseño que puedas ponerte en más ocasiones, así les sacarás partido y la compra será más sostenible. Para ello, elígelo en colores neutros, ya que tendrás muchas más opciones a la hora de combinarlos.

: se trata de uno de los días más especiales de tu vida, así que lo mejor es que apuestes por unos zapatos de calidad con buenos materiales que sean respetuosos con el pie. Para elegir bien te los tienes que probar y si apuestas con algunos que cuenten con plantilla de gel, mejor que mejor. Si te preocupa que sean caros, lo mejor es que apuestes por un diseño que puedas ponerte en más ocasiones, así les sacarás partido y la compra será más sostenible. Para ello, elígelo en colores neutros, ya que tendrás muchas más opciones a la hora de combinarlos. ¿Se adaptan cómodamente a la forma de tu pie? La única respuesta válida es un sí rotundo, de no serlo, no merece la pena que apuestes por esos zapatos para el día de tu boda. Sufrirás con ellos y te condicionarán durante toda la fiesta. Es fundamental que puedas caminar y bailar de forma cómoda. En este punto, aparte de la talla, debes tener en cuenta el ancho, si tiene punta o no y con qué forma te sientes más cómoda: sandalia, salón, peep toe, con plataforma o sin ella... ¡hay muchas opciones! Si a priori ya te aprietan en alguna zona o intuyes que pueden generarte molestias, no son una buena opción.

La única respuesta válida es un sí rotundo, de no serlo, no merece la pena que apuestes por esos zapatos para el día de tu boda. Sufrirás con ellos y te condicionarán durante toda la fiesta. Es fundamental que puedas caminar y bailar de forma cómoda. En este punto, aparte de la talla, debes tener en cuenta el ancho, si tiene punta o no y con qué forma te sientes más cómoda: sandalia, salón, peep toe, con plataforma o sin ella... ¡hay muchas opciones! Si a priori ya te aprietan en alguna zona o intuyes que pueden generarte molestias, no son una buena opción. Consulta a tus amigas o familiares para que te aconsejen: si alguien cercano a ti se ha casado recientemente, puede ser buena idea que le preguntes acerca de sus zapatos y de si se sintió cómoda durante todo el enlace con ellos. No quiere decir que elijas los mismos, pero pueden darte pistas sobre las marcas que son de calidad y descartar las que no.

Sabemos que aparte de la comodidad en esta ocasión tan especia una de tus prioridades es estar radiante. Por eso, a la hora de elegir el calzado que lucirás en tu boda, es importante que tengas en cuenta todo tu look: el vestido, las joyas y el resto de complementos. No te olvides tampoco de la combinación de los colores.



¿Has tomado nota? Elijas zapato plano o zapato con tacón, lo importante es lo cómoda que te sientas para disfrutar al máximo de vuestro día y de la gran fiesta que os merecéis. Deja a un lado de eso de que para estar guapa hay que sufrir porque no es así, hay muchísimas opciones de zapatos cómodos y preciosos. ¡Lo agradecerás muchísimo!

