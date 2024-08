Alejandra Rubio apuesta por un cambio de look y deja sin palabras a sus seguidores: "nunca me había visto tan rubia"

La influencer Alejandra Rubio ha compartido en las Stories de Instagram un cambio de look que nos ha dejado alucinadas. Parece que la joven influencer necesitaba un cambio y sin duda ha elegido el rubio. ¡Está divina!

El rubio es una apuesta segura. Es un tono que favorece y que resta años, por lo que cada vez son más las influencers que se animan a pasar por su peluquera de confianza para ponerse rubias.



En este caso, la última en hacerlo ha sido Alejandra Rubio, que espera un hijo con Carlo Costanzia. El resultado no podría gustarnos más. ¡Puedes verlo en la siguiente imagen que te compartimos!

Alejandra Rubio apuesta por un cambio de look, más rubia que nunca

Como hemos visto en el Instagram de Alejandra Rubio, @alerubioc, la joven influencer luce guapísima con su cambio de look, dándolo todo al rubio. Puedes ver su cambio de look a través de sus Stories.

Parece que la pareja de Carlo Costanzia, con quien espera un hijo, necesitaba un cambio de look a gritos. Y la verdad es que el resultado es espectacular. Le sienta súper bien.



Por lo que ha mostrado, la joven fue a su peluquera de confianza y realizó un tratamiento capilar. Luego tiñió su pelo de un tono rubio precioso, que ha sorprendido a sus seguidores. "Nunca me he visto tan rubia".



Como ha confirmado en sus Stories, ''necesitaba ya un cambio'' y sin duda lo ha conseguido. ¡Está radiante!

Un cambio de look acompañado de un corte tendencia ideal

El peinado también es ideal, con una ligera onda para darle movimiento y elasticidad. ¡Nos encanta!



Si te gusta algo así, no dudes en pedírselo a tu peluquera de confianza. Una buena opción para sanear el cabello tras los excesos del verano y que se vea espectacular.



Además, suele ser un tono que sienta bien a todas. Si no te atreves, siempre puedes optar por unas mechas, que tampoco están nada mal (y ayudan a disimular las primeras canas).

¿Qué te parece el color y el corte? ¡Está guapísima!