¡Sorpresa! Alejandra Rubio espera su primer hijo junto a Carlo Costanzia y estas han sido las primeras reacciones

Alejandra Rubio, la joven colaboradora de TV e hija de Terelu, ha confirmado que está embarazada de 3 meses y medio. ¡Estas han sido las reacciones en su entorno!

El embarazo de Alejandra Rubio no ha pasado nada desapercibido en el mundo del corazón. Tras haber sido pillada comprando tests de embarazo en la farmacia y que la joven negara un posible embarazo, por fin lo ha confirmado.



Todo parece indicar que esperó a contarlo hasta estar totalmente segura de que el embarazo seguía su curso. De hecho, se aconseja contarlo a partir de los 3 meses, aunque cada futura mamá puede contarlo en el momento que considere.



Las primeras reacciones no han dejado a nadie indiferente, porque Terelu Campos afirmó "ahora lo entiendo todo". Parece que su madre parecía notar rara a su hija y ya estaba de vuelta y media.

¿Qué sabemos del futuro bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia?

El embarazo de la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar flores no podría hacernos más ilusión. A pesar de llevar poco tiempo juntos, unos 5 meses de relación, han anunciado que serán papás en dicicembre y se les vé muy felices.



Por el momento, Alejandra no ha dado pistas sobre el sexo del bebé. Mientras que Carlo ha reconocido que le haría ilusión tener una hija.



Los jóvenes aseguran que su primera reacción fue de "miedo", porque "no se lo esperaban". Afirma que vino de "sopetón". Parece que no lo estaban buscando, pero lo importante es que se les vé felices y están encantados con el nacimiento de su futuro hijo para diciembre.



Alejandra afirma temer pánico a la repercusión mediática que pueda tener su embarazo, además de a las posibles críticas por su corta edad, 24 años.

¿Qué opinan las futuras abuelas, Terelu Campos y Mar Flores?

Según cuenta Alejandra, su madre, Terelu Campos, fue la primera en saberlo. La joven afirma que tras hacerse la prueba, Terelu le preguntó qué le pasaba, porque la notaba rara y nerviosa. Mientras estaban hablando se lo soltó... La primera reacción de Terelu fue de sorpresa. Parece que la futura abuela quedó impactada al conocer la noticia, pero luego se emocionó mucho y pronunció "ahora lo entiendo todo".



Por otra parte, según ha asegurado el modelo, parece ser que Alejandra habló con su madre antes que él con sus padres. Afirma que decidió esperar a que el embarazo pasara de los 3 meses, para contar la noticia con seguridad. Su madre, Mar flores, se pusó muy contenta y afirmó que los apoyaría en cualquier cosa. Afirma que su reacción fue mejor de la que esperaba.



Parece que las futuras abuelas están encantadas con la noticia. Además, ambas lo serán jóvenes, a los 58 (Terelu) y 55 años (Mar). Una edad buenísima para ser abuela, sin duda.

¡Enhorabuena a los futuros papás!