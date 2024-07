Alexandra de Hannover agota existencias del vestido más elegante y juvenil de la firma española favorita de Letizia

La hija menor de Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover, ha acompañado a su madre a los Longines Global Champions de Mónaco. Sin duda, fue el centro de todas las miradas por su precioso vestido de palmeras de firma española y que ya tenemos fichado.

El vestido elegido por Alexandra para los Longines Global Champions de Mónaco no podría gustarnos más. Es precioso y es de la firma de moda española favorita de la reina Letizia, Philippa 1970.



Es un vestido made in Spain que no ha dejado a nadie diferente, con un diseño elegante y glamuroso, muy de verano, que la ha convertido en una de las mejor vestidas de la ocasión. ¡Ven a conocerlo porque te lo vas a querer comprar!

El vestido de palmeras de Alexandra de Hannover que nos ha robado el corazón

Este vestido de palmeras de la firma Philippa 1970, está disponible en diferentes colores. Por su estampado, es perfecto para lucir ahora en verano.



Es un vestido midi de altura por los tobillos y confeccionado con tejido 100% de algodón. Es precioso y de una calidad magnífica. Además, resulta fluído y cómodo, perfecto para el día a día y ocasiones especiales, para ser la #invitadaperfecta.



La manga corta abullonada es tendencia y le aporta mucha personalidad, pero sobre todo favorece. La espada es abierta, para las más atrevidas.

Está disponible para comprar en la web oficial por 190 €

Si te gusta, lo puedes encontrar en la web oficial por 190 euros -con un descuento del 10% en tu primer pedido-. Encuéntralo escribiendo 'vestido azul palmeras' en el buscador. El color es 'blue palms' y hay otros estampados/colores diferentes a elegir.



Está disponible en tallas de XS a L.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué te ha parecido el vestido elegido por Alexandra? Es tan mono que no nos extraña en absoluto que sea la fima española preferida de la reina Letizia.