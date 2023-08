¡Una noticia que ha conmovido al mundo del entretenimiento! Este lunes 31 de julio, el talentoso actor Angus Cloud nos dejó a la temprana edad de 25 años. Probablemente lo recuerdes por su brillante interpretación de Fezco en la exitosa serie de HBO Max, 'Euphoria', pero su carrera cinematográfica también incluyó destacadas participaciones en películas como 'The Line' y 'North Hollywood'.

Además, este carismático joven había dejado su huella en la música, participando en videoclips como 'Mamiii' de Becky G y Karol G, y 'Cigarrettes' de Juice WRLD. No solo eso, sino que Angus también se destacó como modelo, siendo imagen de reconocidas marcas como Polo Ralph Lauren y Zara en campañas publicitarias recientes. Su talento y carisma lo habían llevado a ganarse un lugar especial en el corazón de sus seguidores.



Pero detrás de las luces y la fama, la vida de Angus Cloud estaba atravesando una dura prueba. Justo hace 1 semana, tuvo que enfrentar la trágica pérdida de su padre, con quien tenía un vínculo profundo y único, según afirmó la familia en un conmovedor comunicado. Era evidente que su progenitor era mucho más que eso, era su "mejor amigo", una relación que deja un vacío inmenso en el corazón del joven actor.



Aunque por el momento no se han revelado las causas de su muerte ni la de su padre, TMZ informó que la madre de Angus habría mencionado una "posible sobredosis" en la llamada a la policía tras encontrar a su hijo sin vida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Policía no ha confirmado esta información, y aún no se ha hecho pública la autopsia del actor.



Una fuente cercana a la familia reveló que Angus había estado luchando contra pensamientos suicidas después de regresar de Irlanda, donde había asistido al funeral de su padre. Durante ese difícil momento, el actor se encontraba junto a su familia, buscando superar los desafíos que la vida le presentaba.



En el comunicado emitido por la familia, también se mencionaron las dificultades personales que Angus había enfrentado en la última semana. Es evidente que la partida de su padre había dejado una profunda huella en su corazón. Sin embargo, sus seres queridos encuentran consuelo al saber que Angus ahora está junto a su padre, su eterno compañero.



La relación entre Angus Cloud y su padre era tan especial que el actor compartió una emotiva imagen de él en redes sociales, acompañada del mensaje "te echo de menos". Esta muestra de cariño dejó en evidencia la profunda conexión que los unía, una conexión que trascendía la fama y la distancia.

Desafortunadamente, la partida de Angus también pone de relieve su larga batalla contra los problemas de salud mental y la adicción a las drogas. En 2021, su exmanager Diomi Cordero habló públicamente sobre la adicción del actor y la decisión de dejar de representarlo.

El mundo del entretenimiento ha perdido a una estrella en ascenso, pero también a un ser humano que luchó con valentía contra sus demonios internos. A través de su talento y carisma, Angus Cloud nos regaló momentos inolvidables y una interpretación conmovedora en 'Euphoria', pero también nos recordó que, detrás de las cámaras, las personas enfrentan batallas personales que no siempre son visibles.