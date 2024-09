Belén Esteban triunfa con un radical cambio de look a los 50 y sus fans lo avalan: "has rejuvenecido 10 años"

La “princesa del pueblo” ha sorprendido a todos con un cambio de imagen que la hace lucir más fresca y rejuvenecida que nunca. Su nuevo look ha dejado sin palabras a sus seguidores, quienes no han tardado en llenarla de halagos en redes: “¡Has rejuvenecido 10 años!”

¡Un cambio de look a los 50 puede ser todo un acierto! No solo refresca la imagen, sino que también aporta un chute de energía y confianza. Y si no, que se lo digan a Belén Esteban, quien ha decidido apostar por un estilo más moderno que ha arrasado en redes sociales.



La celebrity ha dejado atrás sus clásicas extensiones para sumarse a la tendencia del momento: un elegante long bob que, según muchos de sus seguidores en Instagram, ¡le ha quitado 10 años de encima! Su nueva imagen ha sido todo un éxito y demuestra que un cambio de look siempre puede ser una buena idea, sin importar la edad.

El corte de pelo rejuvenecedor de Belén Esteban

Belén Esteban ha dado en el clavo con el corte de pelo que promete convertirse en el favorito de las mujeres de 50. ¿La razón? ¡Es rejuvenecedor, moderno y muy fácil de llevar! La celebrity ha apostado por un long bob por encima de los hombros, un corte recto con raya a un lado y un ligero volumen en la parte frontal que estiliza el rostro y aporta frescura.



Este peinado, que arrasa entre las tendencias actuales, tiene la ventaja de adaptarse a todos los gustos: se puede lucir con o sin flequillo, ultra liso, con ondas o incluso rizado. Al optar por el largo justo a la altura de la mandíbula, este corte de pelo consigue realzar las facciones y suavizar los rasgos, dejando el rostro mucho más favorecido que con su anterior melena larga.

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar

Las reacciones de los seguidores de Belén Esteban en su último post de Instagram no se han hecho esperar y han sido todo un aluvión de halagos. “¡Ya era hora! Has rejuvenecido 10 años”, comentaba uno de sus fans, mientras que otros se deshacían en piropos como “Guapísima, me encanta” o “Estás muchísimo mejor y más moderna”.



Incluso rostros conocidos como Tamara Gorro y Marta Riesco se sumaron a la ola de entusiasmo: “¡Qué guapa nena! Me flipa”, escribían. El nuevo look ha sido un éxito rotundo y muchos coinciden en que este corte, sencillo y a la vez muy en tendencia, le sienta de maravilla.