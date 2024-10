Britney Spears sorprende a sus fans casándose consigo misma en Instagram tras su divorcio de Sam Asghari

Tras su reciente divorcio de Sam Asghari, la princesa del pop sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram celebrando una "boda" muy particular... Ni más ni menos que ¡consigo misma! En un giro de empoderamiento que solo Britney podría dar, la cantante compartió su simbólico gesto. ¿Qué hay detrás de esta llamativa ceremonia? ¡Sigue leyendo!

"El día que me casé conmigo misma... ¡Teniendo en cuenta que puede parecer embarazoso o estúpido, pero creo que es la cosa más brillante que he hecho nunca!" Con este mensaje, Britney Spears sorprendió a sus seguidores en Instagram, acompañando la publicación con un vídeo de lo que parecía ser una simbólica boda... ¡Con ella misma! Tras su reciente divorcio de Sam Asghari, la cantante ha encontrado una forma inesperada de celebrar su independencia y empoderamiento, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales. ¿Qué significa realmente este gesto para Britney?

Los detalles del video de Britney Spears

Recientemente, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se casa consigo misma, luciendo un espectacular vestido blanco. En las imágenes, se puede apreciar su look, que incluye un elegante vestido de satén y un delicado velo de encaje, todo ello al ritmo de "Fields of Gold" de Sting, una romántica melodía del líder de The Police. Según varios medios locales, la cantante no ha encontrado un nuevo amor desde su separación de Sam Asghari.

Una relación amorosa marcada por altibajos

La relación entre Britney Spears y Sam Asghari estuvo marcada por altibajos, culminando en un matrimonio de 14 meses que terminó en agosto de 2023. La pareja había estado junta durante siete años antes de casarse en junio de 2022. A pesar de los momentos felices compartidos, su relación se vio empañada por tensiones, incluyendo "peleas físicas" y discusiones frecuentes, lo que llevó a Sam a afirmar que "no dormía mucho en la casa". Tras su separación, Sam anunció el divorcio en redes sociales, enfatizando que ambos se deseaban lo mejor, aunque informes posteriores sugirieron que había sospechas de infidelidad por parte de Britney. Desde su separación, la cantante no ha sido vinculada con ninguna nueva relación.