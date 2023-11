'Fiesta' ha dado a conocer la información a una semana del estreno del reality show

En el inicio del programa del sábado, 'Fiesta' anunció una noticia crucial: la ruptura de una conocida presentadora. A lo largo del programa de Telecinco, se mantuvo la intriga sin revelar el nombre, pero se proporcionaron varias pistas, como la duración del matrimonio de año y medio o la controversia relacionada con los invitados de su boda, entre otros detalles.



Adicionalmente, el programa envió a una reportera a la residencia de esta celebridad. A través de las pistas proporcionadas y el contexto donde se encontraba la periodista, muchos seguidores del programa lograron deducir que se referían a Chenoa.



De acuerdo con el periodista Omar Suárez, la cantante y su esposo Miguel Sánchez habrían concluido su relación, compartiendo que las personas cercanas a él mencionaron dos razones: conflictos en la convivencia y la posibilidad de que existieran terceras personas.

Previo a la emisión del programa, Suárez se comunicó con Chenoa para informarle que divulgaría la noticia de su ruptura, pero la artista optó por no realizar ningún comentario y no contestó al mensaje del ex reportero de 'Sálvame'.



La revelación se produce en un período de considerable popularidad y exposición mediática para la cantante. El lunes 20 de noviembre, la artista asumirá la conducción de la nueva temporada de 'Operación Triunfo' en Prime Video, marcando un significativo avance en su carrera profesional en un momento personal desafiante.



Según medios informativos, se trata de una separación amistosa, enfatizando que llevan meses de no vivir juntos, y debido a que "las cosas no funcionaban" se produjo la ruptura.