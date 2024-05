Cher deslumbra en Cannes a los 78: ¡El audaz piercing que desafía el tiempo y la moda!

La artista se llevó la atención del público durante el evento por los accesorios que complementaron su estilo.

Este 23 de mayo se celebró la Gala amFAR de la edición numero 77 del festival de Cannes, en donde asistieron personalidades como Selena Gomez, Anya Taylor-Joy, Barry Keohgan y Cate Blanchet. Pero quien se destacó una vez más como una de las principales figuras de la velada fue Cher y su look deslumbrante.

La cantante optó por vestir un discreto conjunto compuesto por una chaqueta a juego con un simple vestido negro, y a pesar de la sencillez de su atuendo, logró atraer todas las miradas y de la prensa y de los asistentes gracias a unos brillantes accesorios.



La artista de 78 años lució un piercing, y lo más inesperado y destacado de su aparición fue precisamente este aro nasal, un accesorio con el que sorprendió a muchos y con el cual se une a celebridades como Katie Holmes, a quien ya le hemos visto lucir en apariciones públicas. En esta ocasión, Cher optó por un sencillo aro plateado adornado con un diamante, que llevó en el lado izquierdo de su nariz.

Cher completó su atuendo con una gargantilla de grandes eslabones adornados con diamantes. También, la intérprete de Take me home y Believe lució unos guantes negros estilo mitón, cubiertos de cristales, que dejaban al descubierto sus dedos, un adorno que se repetía en sus zapatos de plataforma. Esta elección de accesorios elevó su sencillo vestido negro, logrando no solo sorprender, sino también literalmente deslumbrar y mostrar que sigue siendo una referencia de la moda.