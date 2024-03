Selena Gómez se despide (¿o no?) de la música: "Quiero explorar otros mundos"

Los fans de Selena se han quedado de piedra al conocer unas declaraciones de Selena que daban a entender su posible retirada de la música. Pero era una falsa alarma.

Nadie pensaría que tener talento pueda ser un problema, pero al parecer lo es para Selena Gómez. ¿La razón? La artista siente la necesidad de encontrar nuevas vías de expresión, y al parecer la música absorbe demasiado de su tiempo, algo que ella siente que de alguna forma la limita.



De hecho, en unas declaraciones recientes afirmó que nunca tuvo intención de dedicarse totalmente a la música, pero su éxito y probablemente, la presión que pueda haber sentido por complacer a sus fans, la han llevado a dedicar gran parte de su atención a este campo.



Sin embargo Selena siente que se está perdiendo algo. Como empresaria no le va nada mal con su empresa de cosméticos Rare Beauty, pero en su faceta de actriz, en la que también ha logrado destacar, no ha podido desarrollarse tanto como le hubiese gustado, y culpa a su carrera musical de habérselo impedido.

Sorprendentes declaraciones

Las declaraciones a las que hacemos mención tuvieron un notable impacto sobre sus fans, ya que en un primer momento fueron interpretadas como una posible retirada de Selena Gómez del mundo de la música. En ellas decía que su carrera musical ha evolucionado de ser algo que le agradaba hacer a convertirse en una carga que ha terminado por afectar a su salud mental.



Al mismo tiempo, Selena cree que todo ese tiempo que ha dedicado a la música se lo ha quitado a otro de sus talentos, la interpretación. Por eso quiere cambiar su enfoque, y poner más atención a los proyectos de cine y televisión que le puedan ofrecer: "Siento que no he hecho muchas de las cosas que quiero hacer en ese aspecto. Me gustaría explorar ese mundo un poco más y tener tiempo para hacerlo de verdad"

Una nueva Selena

En definitiva, aunque en un principio se especuló con que Selena iba a dejar la música a un lado, ella ha terminado por confirmar que no se trata de una retirada, sino de un cambio de prioridades. Seguirá con su carrera musical, pero a un ritmo menor que el que ha llevado hasta ahora, y dedicará más tiempo a involucrarse en su faceta como actriz, ya que siente que no le está prestando la debida atención.



Pero todavía hay más novedades, y es que Selena quiere enfocar este cambio de rumbo también a su carrera como cantante. Actualmente sigue trabajando en un nuevo álbum que no tiene aún fecha de salida, pero que cuando llegue al mercado va a suponer un antes y un después en la percepción que se tiene de ella. Y es que al parecer, entre los retos que se ha marcado está el de abordar nuevos estilos musicales muy diferentes a los que ha tocado hasta ahora: "La gente se va a sorprender con el contraste", afirmó.