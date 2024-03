Barry Keoghan conquista a Sabrina Carpenter con un tierno detalle

Un detalle en la alfombra roja revela el amor entre el actor de "Saltburn" y la cantante. La pareja debuta en la alfombra roja.

¡Ay, el amor! Y cuando florece en Hollywood, las alfombras rojas se convierten en escenarios de gestos románticos que enamoran a fans de todo el mundo. Y este es el caso de Barry Keoghan y Sabrina Carpenter, la pareja sorpresa del momento.



Desde que sus caminos se cruzaron hace unos meses, Barry y Sabrina no se han separado. Ni la apretada agenda de la cantante, telonera de Taylor Swift en su gira mundial The Eras Tour, ha sido un obstáculo para su amor. Para las estrellas de Hollywood, el tiempo es oro, y lo saben aprovechar.



El pasado 10 de marzo, Barry Keoghan brillaba en la alfombra roja de los Premios Oscar. Su papel en Saltburn lo ha convertido en uno de los actores del año, aunque no se llevó la estatuilla a casa. Sin embargo, Sabrina, aunque no asistió a la ceremonia, sí que estuvo presente en la fiesta posterior de Vanity Fair, el after-party más esperado de la noche. Y allí, como era de esperar, las cámaras los captaron juntos, sonrientes y cómplices.

Un brazalete que habla por sí solo:

Si bien no posaron juntos en la alfombra roja, Barry sí que llevó un detalle que dejó a todos con la boca abierta: una pulsera con el nombre de Sabrina. Una pieza que los fans de Taylor Swift conocen muy bien, ya que se intercambian en sus conciertos. Pero en lugar de una canción, esta vez llevaba el nombre de su amada. Un gesto sutil pero cargado de significado, una forma de llevar a su pareja presente en un momento tan importante como una nominación al Oscar. ¿Un guiño que confirma su relación?



¡Confirmado! En la fiesta posterior a los Oscar, Barry y Sabrina hicieron su debut oficial como pareja. Asistieron juntos al evento, no de la mano, pero sí compartiendo miradas cómplices y sonrisas enamoradas. El actor de Saltburn no dudó en sacarse algunas fotos con Sabrina, demostrando que su amor está más vivo que nunca.

Desde que se rumorean que están juntos a finales de 2023, Barry y Sabrina han protagonizado titulares. Pero fue en la fiesta posterior a los Grammy de la revista W cuando se les vio juntos por primera vez, alimentando los rumores de romance.



Un amor que desafía las distancias y las alfombras rojas. Un amor que se susurra en brazaletes y se confirma bajo los focos. Sin duda, una historia que ha enamorado a sus fans y que promete seguir dando mucho que hablar.

Sabrina Carpenter and Barry Keoghan at the Vanity Fair #Oscars after-party. pic.twitter.com/jEGNQvywZj — Pop Base (@PopBase) March 11, 2024