Luciendo un vestido largo y ajustado de encaje transparente, la actriz confirma ser otra celebridad que destaca la tendencia de las transparencias.

Dakota Johnson está dedicando tiempo a promocionar Madame Web en las televisiones antes de su estreno en cines el próximo día de San Valentín. Durante su particular ronda por los programas más famosos, ha tenido la oportunidad de lucir algunos de los mejores looks que hemos visto en los últimos tiempos. Entre todos, destaca un atuendo con el cual ha demostrado ser una de las actrices más elegantes de la alfombra roja. Nos referimos a su vestido negro ajustado y con transparencias.

En Nueva York, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith, ha sido una de las protagonistas del Late Show de Seth Meyers, demostrando que puede lucir cualquier prenda que se proponga mejor que nadie. Para su entrevista con el popular presentador, Dakota ha elegido un llamativo vestido de encaje negro, que ha combinado con unas botas mosqueteras, la pareja perfecta para los vestidos largos con transparencias, una de las tendencias de la temporada.



Cuando llegó al programa, pudimos ver cómo complementa este vestido en climas fríos. La actriz llevó una chaqueta de cuero negra con detalles de cremallera de la colección primavera-verano 2024 de Gucci, unas gafas de sol de Gucci Eyewear con montura en color rojo y el bolso Gucci Jackie Notte en cuero rojo.

Dakota Johnson dejaba ver su escote y sus tonificadas piernas con este look, en uno de los estilismos que hemos visto hasta la fecha como tendencia favorita de las celebridades. La actriz lucía un radiante maquillaje natural que resaltaba sus labios rosas, junto con su larga melena castaña con flequillo y suaves rizos.



No hay duda de que el look de la estrella con este ajustado diseño de encaje se posiciona directamente entre los diez vestidos transparentes más hermosos de la temporada. En esta aparición televisiva, queda claro que las transparencias serán la apuesta preferida de las celebridades en las alfombras rojas hasta los Premios Oscar del próximo 11 de marzo.