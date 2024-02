Con un impresionante vestido de Annie's Ibiza, la actriz celebra su nuevo proyecto, la secuela de Spiderman, rindiéndole homenaje.

En ocasiones nos encontramos con atuendos que viven eternamente en la memoria colectiva de la gente, ya sea porque históricamente las faldas podían ser cada vez más cortas, o porque Lady Di posiblemente diseñó el vestido insignia del despecho y la venganza. Estos vestidos marcan un antes y un después en la vida de todas, los cuales no podrían existir sin la influencia de las celebridades, que los hacen pasar a la historia. Ejemplos concretos son el vestido Chanel de Penélope Cruz, los Givenchy de Audrey Heoburn y el Jungle dress de Dolve & Gabbana de Jennifer Lopez.



Hoy en día es cada vez más difícil impresionar. Sin embargo, tenemos completa seguridad de que Dakota Johnson está a punto de pasar a la historia con un vestido fabricado en España. Su relación estrecha con su ex padrastro, Antonio Banderas, no nos sorprende, ya que la unión y cariño de Dakota por el país es evidente.

Pero más allá de los lazos familiares, está la admiración por el savoir-faire de las marcas españolas. Gracias a las imágenes de Just Jared con un vestido que definitivamente no pasa desapercibido, este respeto por nuestros diseñadores ha comenzado a extenderse por todo el mundo.



Con motivo del estreno de su nueva película Madame Web, perteneciente al mundo de Spiderman, Dakota Johnson ha querido rendir homenaje con su look. Si el vestido con motivo de telarañas de Zendaya fue todo un boom, el de Johnson promete superarlo.

El atuendo está causando revuelo entre las celebridades. Se trata de un vestido largo, completamente transparente, con una maxi telaraña de pedrería, perteneciente a la firma española Annie's Ibiza. Además, las mangas y una hermosa capa con capucha también cuentan con detalles de telaraña. Este vestido forma parte de la colección Ready to Wear Spring/Summer 2024.



El vestido ha sido publicado por varias cuentas en redes sociales, por lo que puedes apreciarlo y deleitarte con este diseño que está causando sensación a nivel global.