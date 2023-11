Dakota Johnson comparte cómo enfrenta la depresión con humor y el apoyo fundamental de Chris Martin

La depresión no conoce de clases sociales, y ni siquiera las actrices más famosas pueden librarse de ella. Dakota Johnson nos cuenta como la afronta.

No es oro todo lo que reluce, y ser una actriz famosa, con dinero y respetada no te libra de sufrir depresión. La mejor prueba es el caso de Dakota Johnson, cuyos problemas de salud mental vienen de bastante tiempo atrás. Ni siquiera el éxito profesional ha conseguido alejar este problema de su vida, el cual reaparece ocasionalmente con más o menos gravedad.



Pero afortunadamente para ella, no está sola en esta batalla. En una comparecencia pública reciente en la que la actriz protagonista de Cincuenta sombras de Grey habló sobre el tema, manifestó lo importante que resulta para ella el apoyo de su pareja, el cantante de Coldplay, Chris Martin. Si quieres saber como enfrenta Dakota Johnson la alargada sombra de la depresión te damos más detalles.

Cómo vive su situación Dakota Johnson

La actriz explicó que ante esta situación suele echar mano del humor. Aun siendo consciente de que se trata de una máscara, Dakota Johnson explica que le funciona, ya que de este modo evita agravar la situación. “Si no me río, lloro” afirmó. También explicó lo importante que es aceptar que la depresión es un viaje de largo recorrido y que no hay que esperar que sea algo que desaparezca de un día para otro.



En otro orden de cosas la actriz también quiso hacer partícipe a la audiencia de su agradecimiento hacia su pareja. Dakota Johnson mantiene una relación con Chris Martin desde 2017 y a lo largo de todos estos años, él siempre ha estado a su lado en esos momentos difíciles en los que la actriz pasaba por alguna crisis.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Herramientas para combatir la depresión

Teniendo en cuenta que la depresión es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, las indicaciones de Dakota Johnson para hacerle frente pueden ser de mucha utilidad para otras personas. Bajo su opinión es importante acudir a terapia, y apoya incondicionalmente el uso de fármacos para su tratamiento. Pero también apuesta por otro tipo de prácticas que le han ayudado a sentirse mejor, como la meditación trascendental , los masajes corporales, la respiración profunda y la práctica del yoga.



Entre sus recomendaciones también incluye un contacto más cercano con la naturaleza que incluya largos paseos y nadar en entornos naturales, así como tener conversaciones con personas espirituales. Todo ello encaminado a tomar conciencia de la maravilla que supone estar viva “en la madre Tierra”.