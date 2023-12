En el universo de las relaciones sentimentales de las celebridades, el término "conscious uncoupling" irrumpió de la mano de Gwyneth Paltrow cuando se separó de Chris Martin.

Sin embargo, lo que ha ocurrido después con la conexión entre Paltrow y la actual pareja de Martin, Dakota Johnson, merece casi una categoría propia.



En una era donde las ex parejas a menudo eligen caminos separados, Gwyneth y Dakota han desafiado todas las expectativas, estableciendo una amistad que muchos consideran insólita. Si bien en el mundo del cine hemos visto tramas ficticias que exploran relaciones similares, como Susan Sarandon y Julia Roberts en "Quédate a mi lado" o Natalia Richardson y Elaine Hendrix en "Tú a Londres y yo a California", la conexión real entre Paltrow y Johnson va más allá de la ficción.



El pasado 29 de noviembre, Gwyneth Paltrow invitó a sus seguidores en Instagram a hacerle preguntas, y uno de ellos solicitó una foto con Dakota Johnson. La respuesta de Paltrow fue una imagen reciente de ambas, de la mano, vestidas con vaqueros, anorak y gorra, en lo que podría ser una celebración de Acción de Gracias. Esta imagen es solo la punta del iceberg de una amistad que ha florecido públicamente.

Gwyneth Paltrow no escatima en elogios hacia Dakota Johnson. Ya sea posando juntas en eventos o compartiendo momentos familiares en Instagram, Paltrow no ha dejado de expresar su admiración por la estrella de "Cincuenta Sombras". Ambas comparten no solo la experiencia de haber estado con Chris Martin, sino también una profesión y un linaje familiar de actores, haciéndolas, en cierto sentido, dignas de la etiqueta de "nepobabies".



"La adoro", confesó Paltrow a Harper's Bazaar. "Entiendo que pueda parecer raro porque es algo poco convencional. Pero creo que, en este caso, simplemente la adoro", explicó la ganadora del Oscar por "Shakespeare in Love". En otra ocasión, en un juego de preguntas en Instagram, Paltrow reveló que, en realidad, son muy buenas amigas: "La quiero mucho. Es una persona adorable y maravillosa".



Desde los Hamptons hasta los Alpes, en fiestas de cumpleaños, desfiles y más, Gwyneth Paltrow y Dakota Johnson han demostrado en numerosas ocasiones que tener una relación de amistad con la pareja de tu exmarido es posible. Esta anécdota se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los más de 8 millones de seguidores en Instagram de Gwyneth.

La separación amistosa entre Gwyneth Paltrow y Chris Martin en 2014, tras 14 años de relación, fue, según ellos mismos, traumática pero respetuosa. En 2017, Martin inició su relación con Dakota Johnson, mientras que en 2018, Paltrow contrajo matrimonio con el productor Brad Falchuk.



Paltrow ha compartido en diversas ocasiones que Chris Martin es "como un hermano" para ella, enfatizando el profundo lazo que todavía comparten. Su historia de "conscious uncoupling" sigue siendo una de esas excepciones que confirman la regla en el mundo de las separaciones amistosas entre celebridades.