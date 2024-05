Dulceida deslumbra en Cannes con su look premamá de Claro Couture

En la glamorosa alfombra roja del Festival de Cannes 2024, Aida Domènech, más conocida como Dulceida, ha vuelto a capturar todas las miradas.

La influencer española hizo su aparición en el evento cinematográfico con un look que dejó a todos boquiabiertos, luciendo orgullosa su embarazo en un elegante vestido rosa de la firma Claro Couture.



Este año, la 77ª edición del Festival de Cannes ha reunido a un sinfín de estrellas internacionales y figuras destacadas del mundo del cine. Desde la cautivadora Anya Taylor-Joy hasta la siempre encantadora Elsa Pataky, la Riviera Francesa brilla con el resplandor de la fama y el talento. Entre las celebridades españolas, Dulceida ha sido una de las más comentadas, y no es para menos. Con una barriga premamá cada vez más prominente, la influencer se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, fruto del proceso ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja), junto a su esposa Alba Paul Ferrer. El anuncio de que esperan una niña ha llenado de alegría a sus seguidores.

La gran pregunta de la noche: ¿qué llevó Dulceida a Cannes para dejar a todos deslumbrados? La respuesta es un diseño de Claro Couture, conocido como el vestido 'Tunaca' de la colección 'Dare' de Fernando Claro. Este impresionante modelo maxi de manga larga, cuello alto y silueta ceñida, en un vibrante color rosa, realzaba perfectamente su figura premamá, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Con un precio de 552,50 euros, este vestido no solo destaca por su elegancia sino también por su exclusividad, dado que el modelo rosa ya se ha agotado, aunque aún está disponible en un sofisticado verde.



El look de Dulceida no estaría completo sin los complementos adecuados. Para la ocasión, eligió unos zapatos de tacón adornados con un lazo de 'strass' de la firma Mach and Mach. Su peinado, un moño pulido con un flequillo lateral, añadía un toque final perfecto, demostrando una vez más su innegable sentido del estilo.