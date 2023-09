La actriz habla con total naturalidad del porqué hace esto, quien ha recibido fuertes críticas en varias ocasiones por enseñar de más como consideran algunos.

Las alfombras rojas han sido siempre impactadas por la expectación que crea Florence Pugh alrededor de sus looks radicales, como mostrar sus piernas infinitas en París o sus firmes glúteos reivindicativos en el desfile de Valentino, sin olvidarnos de otras grandes ocasiones como cuando mostró su firme abdomen en la fiesta de Tiffany & Co. Sería sorprendente que la estrella nos tenga un panorama contrario en el terreno de la moda.



Cabe destacar que es muy dedicada a los entrenamientos que le permiten estar lista para sus rodajes, un ejemplo es su interpretación de ‘Viuda Negra’, y además tiene pasión y maestría por el yoga, haciendo sesiones que le han contribuido a mostrar su figura como lo hace en el presente en las alfombras rojas. Florence no tiene un cuerpo tan tonificado como, por ejemplo, lo tiene Viola Davis, sin embargo no le importa, puesto que elige entre un estilismo u otro sin que sus medidas influyan. Lo vital para ella es sentirse bien por cómo luce su cuerpo con la prenda seleccionada.

El claro mensaje ‘Body Positive’ de la actriz

Florence Pugh afirmaba rotundamente durante una charla con su compañera Jodie Turner-Smith para la revista Elle que nunca cambiará su peso para conseguir un papel, dando relevancia a querer y aceptar el propio cuerpo y por ende su aspecto. Respecto a su celulitis, explica que le podrían o no gustar esas marcas en el muslo, sin embargo no interfieren en su elección de vestuario, agregando en la entrevista que prefiere exponerlo todo, puesto que le ayuda a ser más feliz consigo misma y aceptarse como es.



Este mensaje de la actriz nos ayuda a entender como la mayoría trata de ocultar estas marcas, que solo brindan parte de nuestra naturalidad y que en alguna medida todas tenemos. Florence fue también fuertemente criticada por mostrar sus pezones en un vestido de transparencias que usó en el desfile de Alta Costura de Valentino, reflexionando que le sorprende cómo la gente se enfada por haber mostrado mucho, lo cual muestra que la audiencia no está acostumbrada a ello.