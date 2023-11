Heidi Klum y su asombroso disfraz de pavo real: 6 horas y 10 artistas del Cirque du Soleil

Hace casi 13 años, la ex ángel de Victoria's Secret, Heidi Klum, colgó sus alas, pero el martes por la noche le creció un conjunto completamente nuevo de plumas. La supermodelo alemana, conocida por sus extravagantes disfraces de Halloween, sorprendió a todos en su fiesta de Halloween 2023 con un intrincado disfraz de pavo real que dejó a todos boquiabiertos.

El proceso de transformación para convertirse en un deslumbrante pájaro azul tomó alrededor de seis horas de dedicación minuciosa. En exclusiva para Page Six Style, Heidi Klum compartió algunos detalles sobre la creación de su asombroso atuendo. Acompañada por 10 talentosos artistas del Cirque du Soleil que actuaron como sus plumas extendidas, Klum se convirtió en el centro de atención de la noche.



Si bien podría pensarse que el proceso de transformación fue estresante, Klum nos aseguró que no experimentó ansiedad en absoluto. Su mayor preocupación, de hecho, era que no le entrara pegamento en los ojos mientras los artistas trabajaban en su atuendo, que involucraba muchas "piezas móviles".

Con diez artistas simultáneamente pintando y preparando su disfraz, la preparación se convirtió en una verdadera obra de equipo. Klum explicó que la colaboración con el Cirque du Soleil implicó un cuidadoso proceso de coordinación, desde determinar la posición de cada artista hasta elegir el tipo de leotardo y la pintura necesaria para que, desde el frente, el conjunto pareciera un majestuoso pavo real.



En cuanto a la inspiración detrás de esta apariencia única, Heidi compartió que le pareció divertido crear un disfraz en conjunto con otras personas. La idea de un pavo real, con diez personas formando una formación asombrosa, capturó su imaginación. Esta elección refleja su deseo de sorprender a su audiencia cada año con algo verdaderamente original y nunca antes visto.

Además, su esposo Tom Kaulitz, quien se unió a la diversión disfrazándose de un huevo de pavo real gigante, compartió su entusiasmo por la elección de disfraz. En palabras de Kaulitz, "No es fácil encontrar algo que encaje". La combinación de un pavo real y un huevo gigante resultó ser la elección perfecta para la pareja.



Heidi Klum ha demostrado a lo largo de los años su pasión por los disfraces de Halloween. Anteriormente se había transformado en Jessica Rabbit, una anciana, Fiona de "Shrek" y un espeluznante alienígena-zombi, entre otros personajes icónicos.

En su fiesta de Heidiween 2023, además de las estrellas del Cirque du Soleil que se unieron a su espectacular disfraz de pavo real, numerosas celebridades y figuras reconocidas se unieron a la diversión. Entre los invitados destacados se encontraban Questlove, quien se encargó de la música como DJ, Leni, la hija de Klum, vestida como Tarta de Fresa, y otras personalidades como Alix Earle, Claudia Oshry, Becky G, Camila Cabello, HER, Taylor Lautner, Keegan-Michael Key, Rachel Zegler, Ice-T y Coco, Jack Brinkley Cook y Maye Musk.