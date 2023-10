Inesperada separación de Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith tras 4 años de matrimonio

La actriz y modelo Jodie Turner-Smith ha presentado una solicitud de divorcio para poner fin a su matrimonio de cuatro años con el también actor Joshua Jackson. Lo que parecía ser una de las parejas más sólidas de Hollywood ha llegado a su fin.

El año 2023 ha sido un año especialmente prolífico en rupturas de parejas de famosos. Entre las más sonadas se encuentran las de Sofía Vergara y Joe Manganiello, Rosalía y Rauw Alejandro, así como los mencionados este divorcio no lo vimos venir.



Jodie Turner-Smith, de origen jamaicano, ha citado "diferencias irreconciliables" como la razón detrás de esta sorprendente separación. A pesar de ello, ha optado por no solicitar pensión compensatoria a su aún esposo, Joshua Jackson. Sin embargo, ha buscado la custodia compartida de su adorable hija de tres años, Juno, a quien dieron la bienvenida en abril de 2020.



El matrimonio, que no tenía un acuerdo prenupcial, ahora deberá llegar a un acuerdo sobre la división de los bienes y propiedades adquiridos durante su relación, según las leyes estadounidenses.

Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith eran considerados una de las parejas más sólidas y admiradas de la industria del entretenimiento. Su historia de amor comenzó en 2018, cuando se conocieron durante la fiesta de cumpleaños de Usher, y desde entonces, su relación fue una montaña rusa de emociones. De fanática de Joshua desde su época en "Dawson's Creek" a casados en diciembre de 2019, su amor fue público y apasionado.



Este fue el primer matrimonio tanto para Joshua Jackson como para Jodie Turner-Smith. Antes de su relación, Jackson había mantenido una larga relación con la actriz Diane Kruger, mientras que Turner-Smith comenzó un romance con el actor Norman Reedus, padre de su hija Nova Tennessee, después de su separación en 2016.

No hace mucho, los vimos sonriendo en eventos públicos y celebrando juntos en su cumpleaños número 37 en Nueva York. También hicieron apariciones conjuntas en la Semana de la Moda de Nueva York y en el lanzamiento del vehículo eléctrico Lotus Emeya. Sin embargo, Turner-Smith asistió sola a los Premios Albie de la semana pasada, organizados por George Clooney.