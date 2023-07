Se acaba de hacer pública la intención de ambos de separarse, y hoy vamos a contarte algunas de las posibles razones de este desenlace.

Sofía Vergara y Joe Manganiello eran una de las parejas más sólidas de Hollywood. O al menos era lo que parecía, ya que ambos llevaban juntos desde 2014. Sin embargo, se acaba de hacer pública la intención de ambos de separarse, y hoy vamos a contarte algunas de las posibles razones de este desenlace.



Y es que solo queda especular, puesto que ninguno de los miembros de la pareja ha querido exponer de forma pública los motivos de esta decisión. Lo que si se sabe con seguridad es que la iniciativa partió de Joe Manganiello, que es quien ha presentado la demanda de divorcio, y también que, al parecer, existe un acuerdo prenupcial que facilitará las cosas. Al menos les queda el consuelo de que no tendrán que enzarzarse en una batalla legal por las posesiones que comparten, ya que cada uno conservará las que tenía cuando iniciaron su relación.

Diferencias irreconciliables

Esa es la razón que alega el actor en su demanda de divorcio, lo cual no aclara demasiado al respecto de la magnitud de los problemas que pueden haberles llevado a la ruptura. Como es normal, ambos han pedido que se respete su vida privada, pero teniendo en cuenta que se trata de una pareja tan popular, es imposible evitar que existan especulaciones.



La que al parecer está cobrando más fuerza es la de que ambos tenían diferentes expectativas acerca de su futuro juntos. Mientras Joe Manganiello cree que era el momento de ampliar la familia, Sofía Vergara no está por la labor. La actriz de origen colombiano ya es madre hace muchos años como resultado de una relación anterior, y al parecer es una etapa que ya da por vivida.

¿Hay algo más detrás de esta separación?

No parece muy probable que el motivo de esta separación hayan sido terceras personas. Por el momento esa hipótesis no se maneja, ya que ninguno ha sido visto con otras personas en actitudes comprometedoras. Pero sí que se rumorea que entre las razones que han llevado a Manganiello a dar este paso está la escasa sensibilidad de Sofía Vergara hacia sus pasados problemas con el alcohol.



Joe Manganiello lleva más de 20 años alejado del alcohol como resultado de una adicción previa. Sin embargo, según se comenta, Sofía no presta atención a esa circunstancia y gusta de beberlo y hacer vida social en su presencia, algo que dificulta mucho a su hasta ahora marido, no volver a recaer. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta lo grave del problema, la decisión de alejarse de ella parece plenamente justificada.