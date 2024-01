Jamie Dornan estuvo hospitalizado por ataque cardíaco tras encuentro con orugas tóxicas en Portugal

En una sorprendente revelación, el conocido actor Jamie Dornan, reconocido por su papel en "Cincuenta sombras de Grey", fue hospitalizado recientemente tras experimentar síntomas de un ataque cardíaco. ¿La causa?

Jamie Dornan, se vio en aprietos de salud tras un inusual encuentro con orugas tóxicas durante una escapada a Portugal el pasado año. La noticia fue revelada por su amigo Gordon Smart, quien también experimentó síntomas similares.



En el podcast "The Good, the Bad and the Unexpected" de la BBC, Smart compartió los detalles de esta pesadilla de vacaciones. Inicialmente, atribuyeron sus malestares a una noche de excesos con las bebidas, solo para descubrir que el verdadero culpable eran las orugas procesionarias del pino, conocidas por su toxicidad. Estas criaturas poseen pelos diminutos que contienen una proteína irritante, causando molestias en la piel, ojos y garganta, según Forest Research.



Smart, al recordar el incidente, reveló que experimentó un "hormigueo en la mano izquierda y un cosquilleo en el brazo izquierdo", lo que le hizo temer un posible ataque cardíaco.

"Una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, estás bastante seguro de que te estás convenciendo de que estás sufriendo uno", compartió Smart, quien, después de ser atendido por profesionales de la salud, fue dado de alta.



Al regresar al hotel, Smart se encontró con Jamie Dornan conectado a equipos médicos. El actor describió cómo, poco después de la partida de Smart, su brazo izquierdo y piernas se entumecieron, llevándolo a la parte trasera de una ambulancia. Afortunadamente, ambos salieron ilesos de esta peculiar situación.



"Resulta que hay orugas en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros de la gente y provocando infartos a hombres de 40 años", compartió Smart después de recibir una llamada del médico a la semana siguiente. "Así que ahí está mi historia; la buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína, no fue una resaca, fue una oruga tóxica y venenosa", concluyó.



El curioso incidente tuvo lugar poco después de que Dornan fuera nombrado embajador de Loewe, ya se le ha visto sano y recuperado hace unos días al presentarse en el desfile de la firma en la Semana de la Moda de París.

Este tipo de accidentes sirve como recordatorio de la diversidad de peligros que podemos encontrar en la naturaleza, incluso durante unas vacaciones aparentemente tranquilas. La próxima vez que disfrutes de la belleza de la naturaleza, ten en cuenta que hasta las orugas pueden tener sorpresas venenosas.