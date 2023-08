Jennifer Lawrence ya tiene 33 años y Kris Jenner la felicita de una manera que nadie esperaba

Kris Jenner sorprende a Jennifer Lawrence en su cumpleaños con un mensaje inolvidable. ¡Descubre cómo la matriarca Kardashian hizo reír a la ganadora del Oscar en su día especial!

Jennifer Lawrence cumple 33 Años entre felicitaciones y un saludo Inesperado de Kris Jenner. El 15 de agosto marcó un día especial para la carismática actriz, y entre los mensajes de cumpleaños que inundaron las redes, hubo uno que destacó por su tono afectuoso y chispeante: el saludo de Kris Jenner, la conocida matriarca de los Kardashian-Jenner.



Kris Jenner, de 67 años, no es solo una madre y empresaria talentosa, sino también una de las mejores amigas de los A-listers de Hollywood. Su amistad con Jennifer Lawrence es un claro ejemplo de sus conexiones en la industria. Jenner se aseguró de que el cumpleaños de Lawrence no pasara desapercibido y recurrió a su historia de Instagram para compartir un par de fotos retro con la estrella de "The Hunger Games".



En una de las fotos, Kris y JLaw posaron en la parte superior de una cama, luciendo elegantes y cómicas en tacones negros. El pie de foto decía: "¡Feliz cumpleaños #JenniferLawrence! ¡Te amo y te deseo el año más mágico de todos!". La instantánea capturó un momento hilarante entre las dos amigas mientras compartían risas y gestos de sorpresa. Jennifer llevaba un pequeño vestido negro, mientras que Kris optaba por un traje pantalón negro, demostrando su estilo impecable.



Pero Kris no se detuvo ahí. En su segunda historia de Instagram para celebrar el cumpleaños de Jennifer, compartió una imagen en la que posaba junto a Dee Ocleppo, la esposa de Tommy Hilfiger, y la renombrada diseñadora Diane von Furstenberg.

📸 Kris Jenner desejou feliz aniversário para Jennifer Lawrence via Instagram Stories. pic.twitter.com/M47N1JFSVZ — Jennifer Lawrence BR | Fã Site (@JLawrenceBrsite) August 15, 2023

Los admiradores rápidamente se hicieron eco de las felicitaciones de Kris. En los comentarios, un fan tuiteó: "Muchos más cumpleaños fabulosos para ti", mientras que otro agregó: "Todavía es hermosa a los 33 años. Feliz cumpleaños a Jennifer Lawrence". Otro comentario reflejaba la fascinación por la amistad poco convencional entre Kris y Jennifer: "Me encanta el cumpleaños de Jennifer Lawrence porque es el recordatorio anual de su amistad extrañamente fascinante con Kris Jenner".