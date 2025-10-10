Ya no es el marrón: Kate Middleton se suma al color más elegante del otoño (aunque no todas estén de acuerdo)

Tras su aparición pública en Oxford el pasado 9 de octubre con un conjunto de lo más elegante, Kate Middleton ha sido toda una fuente de inspiración con su último look. Decimos adiós al marrón y copiamos el look de la Princesa de Gales para este otoño. ¡No te lo pierdas!

Cada aparición pública de Kate Middleton, que recientemente se atrevió con el rubio, se convierte en toda una lección de moda. La Princesa de Gales visitó en Oxford la asociación Home-Start, donde se reunió con miembros del público para apoyar el trabajo de la organización.



Home-Start UK está a punto de lanzar un nuevo programa de formación inspirado en la serie educativa del Royal Foundation Centre for Early Childhood, una fundación creada por la propia Kate para promover el desarrollo y bienestar de los niños pequeños. Con esta visita, la princesa reafirma su compromiso firme y constante con una causa que le apasiona.

El color inesperado (y elegante) que desbanca al marrón

Para la ocasión, Kate Middleton apostó por un look muy chic, aunque con un color poco habitual. Esta tonalidad, tan elegante como original, es la que necesitas este otoño: incluso ha conseguido destronar al clásico marrón. Eso sí, no es un color que deje indiferente: o lo amas o lo odias. ¡No hay término medio!

El verde oliva: el tono estrella que lleva Kate Middleton

La Princesa de Gales eligió un precioso conjunto verde oliva para su visita a Oxford. Llevaba un blazer y pantalón estructurado que estiliza su silueta. El traje, del mismo tono que la camiseta de manga larga que llevaba debajo, crea un look monocromático ultra elegante.



El pantalón de talle muy alto realza su cintura y alarga visualmente las piernas, mientras que la chaqueta con hombros ligeramente marcados aporta un aire elegante y moderno. El verdadero toque de tendencia del traje está en su color: un verde oliva cálido y acogedor.



Esta tonalidad, muy popular este otoño, parece incluso haber superado al marrón. El verde oliva favorece el tono de piel de Kate y resalta los reflejos dorados de su cabello rubio. Aunque no suele llevar este color, ya lo había elegido en mayo de 2025 durante la entrega del Queen Elizabeth II Award for British Design con un traje de Victoria Beckham, y también en 2022, cuando apareció con un conjunto monocromático oliva durante su visita al Colham Manor Children’s Centre.

