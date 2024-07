La infanta Sofía agota existencias del vestido rojo de Mango súper rebajado y en tendencia: asimétrico y muy juvenil

¿Puede haber algo mejor que un vestido rojo? Es un básico elegante que todas deberíamos tener en el armario. En esta ocasión, la infanta Sofía ha apostado por una opción de Mango que no podría gustarnos más y que ha arrasado en ventas en cuestión de minutos.

La infanta Sofía, junto a los reyes, recibió en audiencia al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.



Para la ocasión, lució un precioso vestido rojo de Mango que ha causado furor en las rebajas. Es monísimo y le sienta fenomenal. ¡Todas lo quieren!



No es la primera vez que vemos a la infanta lucir de rojo. Es un color que le favorece muchísimo y que es ideal para celebrar todos los recientes triunfos del deporte español.

Así es el vestido rojo de la infanta Sofía agotadísimo en Mango

Así de bien le sienta el vestido, como comparte @casarealdeespana en Instagram:

Este vestido destaca por su asimetría, dándole un toque elegante y diferente. Además, el corte evasé estiliza la figura, por lo que favorece a todas.



Es ideal para eventos y sienta fenomenal, de ahí a que haya sido un top ventas de las rebajas de Mango. Aparte, su precio de 22,99 € en rebajas es una ganga.

Últimas tallas en Mango, corre a por él

No es la primera vez que vemos a la casa real apostar por firmas low cost para sus apariciones en los eventos. Sin duda, esta opción ha sido súper aplaudida y no podría gustarnos más.



Por ahora solo queda disponible en la talla M, pero en las demás tallas deja marcar la opción de "no disponible, lo quiero". Puedes encontrarlo en la tienda online de Mango por la referencia 67066343-VOLARE-LM.



¡Ojalá podamos conseguir alguna unidad del vestido!