La Infanta Sofía ha llegado a Gales en donde pasará 2 años estudiando el Bachillerato. Los reyes se quedan solos

Tal y como hicieron con Leonor, los reyes han decidido enviar a su hija la Infanta Sofía a estudiar al extranjero. Te contamos cómo será su estancia allí.

La princesa Leonor y la infanta Sofía han dejado ya atrás la niñez y están preparándose para las responsabilidades de la vida adulta. Y aunque Leonor como futura reina tiene una preparación más exhaustiva, su hermana también está en el proceso de adquirir la madurez necesaria para llevar una vida independiente. De ahí que los reyes, tal y como hicieron con Leonor, hayan decidido enviarla a estudiar al extranjero, donde no tendrá más remedio que empezar a valerse por sí misma.



Sofía acaba de aterrizar en tierras galesas para comenzar el primero de los dos años de bachillerato que va a cursar en ese país. Lo hará en la misma escuela en la que estuvo la heredera al trono, su hermana Leonor, el UWC Atlantic College. Si te interesa conocer más detalles te contamos cómo será su estancia allí, en qué tipo de colegio llevará a cabo sus estudios e incluso el precio de estos.

Cómo es el colegio donde estudiará Sofía

Las clases, que comienzan el próximo martes 5 de septiembre, incluyen materias tanto de Ciencias como de Letras, y como es lógico, se impartirán en ingles. Y es que uno de los objetivos de los reyes al enviar a sus hijas a estudiar al extranjero es no solo que ganen independencia y sepan manejarse por si mismas sin la ayuda con la que cuentan en palacio, sino también que hablen con la máxima fluidez posible el inglés.



Aunque las instalaciones son muy completas y el coste de los estudios que cursará la infanta no es barato, unos 41.000 euros al año, no se trata sin embargo de un colegio elitista ni solo para ricos. Casi tres de cada 4 alumnos que cursan este programa de estudios cuentan con una beca, y la residencia donde se alojará la infanta Sofía no es ningún palacio. De hecho tendrá que compartir habitación con otras tres compañeras.

Los reyes se quedan solos en palacio

Teniendo en cuenta que la princesa Leonor se encuentra realizando su formación militar en la Academia de Zaragoza, la marcha de Sofía al País de Gales supone que los reyes se encontrarán en una situación que les resultará difícil de sobrellevar en un primer momento. Y es que, lo que se conoce como el “síndrome del nido vacío” no conoce de estatus ni posición social.



Por fortuna los reyes tienen una agenda bastante cargada y sus labores de representación los mantendrá ocupados la mayor parte del tiempo, pero de cualquier modo, como ocurriría con cualquier otra familia, el estar alejados de sus dos hijas será difícil de llevar hasta que se adapten a la nueva situación.