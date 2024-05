¡Lenny Kravitz desafía la edad! Mira cómo hace dominadas en vaqueros y gafas a punto de cumplir 60 años

El estado físico de Lenny Kravitz llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 59 años. Pero su outfit de entrenamiento no es menos llamativo.

Que la edad es solo un número es, más que una frase, una realidad que podemos comprobar simplemente con echar un vistazo al estado físico de Lenny Kravitz. Si bien resulta evidente que el cantante goza de una genética privilegiada, ver como su cuerpo luce musculado y sin un átomo de grasa cuando está cercano a cumplir 60 años es la demostración de que el ejercicio físico es la mejor terapia anti-aging.



Repasando su cuenta de Instagram puede comprobarse como Kravitz continúa vistiendo con indumentarias modernas más propias de un veinteañero que de alguien que estuviese próximo a su edad. Puesto que su apariencia física continúa siendo la de alguien mucho más joven, el cantante puede lucir outfits rompedores sin que resulte chocante.

Un estilismo poco usual

Sin embargo, su último post en Instagram ha llamado la atención por lo curioso de su vestimenta durante una de sus sesiones de entrenamiento. No es la primera vez que Lenny publica contenido acerca del entrenamiento físico que lleva a cabo para mantenerse en tan excelente estado de forma, pero lo más llamativo es que nunca lo hace vistiendo ropa deportiva, como sería lógico. Lenny parece muy apegado a la imagen pública que proyecta, tanto, que es incapaz de mostrarse con cualquier otra que no sea ésta.

Así, en un post anterior, se puede ver a Kravitz en el gimnasio levantando pesas mientras viste una de sus clásicas camisas de rejilla, y en el recientemente publicado, el cantante realiza dominadas en anillas vestido con vaqueros y sin quitarse sus gafas de sol. Algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que han comentado tanto sobre el excelente físico que luce el cantante como sobre este hecho, cuanto menos, curioso.

Comentarios de todo tipo

Muchos de los comentarios se han centrado en alabar la excelente forma que Kravitz demuestra. Pero otros han pasado por alto lo obvio y han preferido centrar su atención en su indumentaria: "Con jeans y cinturón. El que puede puede" “Estoy decepcionado no hay cuero esta vez" o “No importa que no se quite las gafas de sol. Estoy aquí por eso” son algunas de las reacciones de sus seguidores al vídeo.



Más allá de que haya a quien le resulte divertido, el hecho de que Lenny Kravitz no quiera romper con su imagen pública ni siquiera para mostrarse en un entrenamiento tiene que ver, según parece, con que el cantante es muy fiel a ella. En tono de broma su hija Zoe ha llegado a afirmar respecto a su padre que “su relación más larga es con sus camisas transparentes y de rejilla”