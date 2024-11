Letizia muestra su apoyo a una empresa valenciana afectada por la DANA con un gesto de solidaridad en su último evento

Letizia ha vuelto a usar la moda como una forma reivindicar su apoyo. Esta vez lo ha hecho con unos pendientes de una marca valenciana que ha sido afectada por la DANA. Durante dos audiencias en el Palacio de La Zarzuela, aunque los eventos no estaban relacionados con el desastre, quiso expresar su respaldo a los damnificados con estos pendientes de diseño minimalista de la firma Singularu, cuyo almacén en Picanya fue devastado por la riada.

Los pendientes seleccionados, el modelo 'Superstar', consisten en dos estrellas doradas, símbolo de esperanza, elaboradas por Singularu. La empresa valenciana compartió en redes su conmovedora situación: "Aunque nuestro equipo está bien, muchas compañeras tienen familiares y amigos que han sufrido pérdidas irreparables... Tenemos que esforzarnos para poder volver cuanto antes; más de 350 familias dependen de nosotros", comentaron.

El outfit de Letizia al completo

Letizia optó por un look elegante y discreto, con piezas que son un básico de su armario. Eligió un traje de chaqueta en color gris de la firma española Bimba y Lola, una prenda que ya hemos visto en otras ocasiones y que sigue siendo un acierto para su estilo elegante. Combinó el conjunto con un top negro, lo que aportó un toque de equilibrio al look.



Para completar su outfit, Letizia añadió unos salones de tacón bajo en negro de Magrit Shoes, en un modelo que ya ha lucido anteriormente en otros tonos. En cuanto a las joyas, sorprendió con unos pendientes minimalistas de la marca valenciana Singularu y tampoco faltó su icónico anillo de Coreterno, que se ha vuelto un accesorio muy habitual en sus looks.