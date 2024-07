Mariló Montero recupera el look que llevó Rania de Jordania a la boda de la reina Letizia y es ideal para invitadas

Ya han pasado 20 años desde la boda de la reina Letizia, pero hay modas que no cambian y que se llevan siempre, y sino que se lo digan a Mariló Montero, que ha decidido rescatar para el cumpleaños de su amiga un look que llevó Rania de Jordania a la boda de Letizia.

Mariló Montero lo ha vuelto a hacer. La periodista ha lucido perfecta para un cumpleaños, con un look formado por una falda floral, una camisa blanca y unos botines marrones. Un look básico, elegante y muy ponible.



La peculiaridad de su conjunto, es que está inspirado en el que llevó Rania de Jordania en 2004 a la boda de la reina Letizia y que sin duda marcó un antes y un después en el mundo de la moda. Donde rompió todos los esquemas con una camisa blanca.

Mariló Montero homenajea a Rania de Jordania con un conjunto precioso

El conjunto es el siguiente y puedes verlo en el Instagram de @marilo_montero:

Es un conjunto sencillo y perfecto. No le sobra ni le falta nada.



Cuando Rania de Jordania lució la camisa blanca por primera vez de esa manera, fue un boom, porque no solía llevarse nunca así. Sin embargo, a partir de ese momento la camisa blanca se convirtió en un complemento más de muchos conjuntos.



Es una mejor que siempre ha destacado por su elegancia, por eso son muchas las mujeres que le siguen la pista y que se inspiran en ella para vestir bien, porque clonar sus looks siempre es un acierto.

La reina Letizia también se ha inspirado en Rania de Jordania en alguna ocasión

Sin ir más lejos, podemos verlo en el Instagram de @royal.monarchies.



En esta ocasión, la reina lució un look muy similar al que Rania puso en tendencia, muy inspirado en ella sin duda. No podría gustarnos más.

¿Qué te parece el conjunto elegido para la ocasión? ¿Crees que se ha inspirado intencionalmente en el de Rania?