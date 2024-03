Meghan Markle eclipsa el homenaje a Diana con su nueva marca: ¿casualidad o estrategia?

Un "bombardeo de relaciones públicas" acaparó la atención el pasado jueves, cuando Meghan Markle lanzó su flamante marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, justo en el mismo día en que el Príncipe William rendía tributo a su madre, la Princesa Diana, en los Princess Diana Legacy Awards.

¿Casualidad o estrategia cuidadosamente planeada? El biógrafo real Phil Dampier no tiene dudas: "Nada sucede por accidente con Harry y Meghan", afirma.



La elección del 14 de marzo para el lanzamiento de la marca no parece ser casual. Coincide con el cuarto aniversario del "vuelo de la libertad" de los Sussex, como ellos mismos denominaron a su mudanza a California en 2020.



No es la primera vez que los Sussex acaparan la atención en un día significativo para la familia real. Dampier recuerda que Harry concedió una entrevista a CBS sobre las tensiones con la familia real justo un día antes del cumpleaños de Kate Middleton, y que el lanzamiento del tráiler de su serie de Netflix coincidió con el primer viaje oficial de los Gales a Estados Unidos tras la muerte de la Reina Isabel II.

Una marca con aires de Gwyneth Paltrow

American Riviera Orchard se centrará en artículos para el hogar, el jardín, la alimentación y el estilo de vida en general. Una fuente cercana a la industria asegura: "Ha estado trabajando en esto durante más de un año y son todas las cosas que están cerca de su corazón, todas las cosas que le apasionan".



El lanzamiento de la marca coincide con otros proyectos de Markle. Se espera que pronto lance una nueva versión de su blog de estilo de vida "The Tig" y un programa de estilo de vida/comida en Netflix.



La noticia de la nueva marca de Markle ha surgido en un momento en el que Kate Middleton se mantiene alejada del foco público debido a una recuperación posoperatoria. Algunos lo interpretan como un intento de Markle de reforzar su imagen de "ama de casa moderna".