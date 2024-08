Meryl Streep brilla a sus 75 años con un vestido camisero combinado con accesorios que son pura estética años 90 y 2000

A sus 75 años, Meryl Streep sigue destacando con su estilo único que no pasa de moda. La icónica actriz nos ha dejado sin palabras una vez más, luciendo un vestido camisero que combina a la perfección con accesorios que evocan lo mejor de las décadas de los 90 y 2000. ¿Quién dijo que el estilo no mejora con los años? Con esta aparición, Streep demuestra que la moda es una cuestión de actitud y que el buen gusto no tiene edad. ¡Te contamos todo sobre su último look!

Meryl Streep es todo un icono de estilo para muchas mujeres. Recientemente, podíamos verla en la presentación de la cuarta temporada de la serie 'Only Murders In The Building'. La actriz aprovechó la ocasión para lucir un elegante vestido camisero con un estampado rejuvenecedor. Sin embargo, algo que nos llamó especialmente la atención fueron los complementos que la actriz escogió para completar su look y que nos recuerdan a la estética de los años 90 y 2000. ¡Sigue leyendo para descubrirlos! El look rejuvenecedor de Meryl Streep a sus 75 años No podemos evitar declararnos auténticas fans del estilo de Meryl Streep. Con los años, la actriz no solo se ha consolidado como una de las grandes leyendas del cine, sino que, a sus 75 años, ha dejado una marca imborrable en el mundo de la moda. Su estilo, una mezcla de elegancia sutil y en tendencia, es una fuente de inspiración para muchas mujeres, demostrando que la moda no tiene límites de edad.



Prueba de ello ha sido uno de sus looks más recientes, donde hemos podido ver cómo la actriz combinaba un elegante vestido camisero con estampado floral con unos accesorios que nos recuerdan a los icónicos complementos que amábamos en los 90 y 2000. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SGP Stefano Guindani Photo (@sgpitalia) NEWS

Así es como podíamos ver a la actriz con un vestido muy favorecedor que combinaba con unas mules con tacón sensato en color blanco y un cinturón fajín de color negro con detalle de hebillas en el delantero que vuelve a ser tendencia y ayuda a definir la figura con estilo. ¡Nos encanta!