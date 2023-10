Millie Bobby Brown: mucho más que una estrella de Stranger Things

Millie, con sus 19 años y una vida que parece estar en constante movimiento, está en el centro de atención. La joven estrella fue nombrada recientemente "Mujer del Año" por la revista Glamour, a continuación repasamos su trayectoria.

Millie Bobby Brown ha crecido ante nuestros ojos y ha enfrentado críticas en su camino. Ha dejado atrás la imagen de "la niña de Stranger Things" para convertirse en una exitosa actriz, empresaria y defensora de causas importantes.



Pero, ¿qué hace a Millie Bobby Brown tan especial? Su poder no radica únicamente en su excepcional talento actoral, sino en su determinación y visión para construir su propio imperio. Actualmente, Millie trabaja en la pantalla, dirige su propia marca internacional de belleza llamada Florence by Mills y es productora en su propia compañía. Con la franquicia Enola Holmes, ha demostrado que puede tener éxito tanto frente como detrás de la cámara. Además, ha publicado su primera novela, "Diecinueve escalones", que ha sido un éxito de ventas según el New York Times.

Lo que realmente nos cautiva es la honestidad y la humanidad de Millie. En una época en la que las celebridades a menudo parecen inalcanzables, Millie se muestra como una persona auténtica y sincera. Comparte sus luchas y vulnerabilidades con sus más de 63 millones de seguidores en Instagram, creando un fuerte vínculo con su público joven que la ha visto crecer y madurar.



A pesar de su éxito, Millie ha enfrentado críticas y escrutinio desde una edad temprana. El hecho de ser una estrella infantil en la era del streaming no es tarea fácil, y Millie ha sobrevivido a la presión y al escrutinio público gracias al apoyo de su familia y su fuerte autoestima.

Millie Bobby Brown no solo se destaca en el mundo del entretenimiento, sino que también utiliza su influencia para abogar por causas importantes. Como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, trabaja incansablemente para ampliar el acceso de las niñas a la atención y la educación menstrual en todo el mundo. Ella considera que esto debería ser un derecho y no un privilegio.



El feminismo es una parte esencial de su vida y su trabajo. A través de su productora, se esfuerza por contar historias que celebren la fuerza de las mujeres. Su próxima película, "Damsel", es un ejemplo de su compromiso con el feminismo y promete ser emocionante.

Planes de boda con el hijo de Jon Bon Jovi

El amor también ha sido una parte importante de la vida de Millie. Su relación con su prometido, Jake Bongiovi, ha sido una experiencia reveladora que le ha permitido amarse a sí misma y ser una mujer fuerte. Después de una relación anterior que la hizo sentir "impotente" y "humillada públicamente", Brown ha encontrado en Jake un compañero que la acepta y la alienta a ser fuerte y auténtica. Su amor y apoyo mutuo son evidentes en su relación.



A pesar de las críticas sobre su compromiso a una temprana edad, Millie se siente segura en su elección y está emocionada por lo que les depara el futuro.



A pesar de su joven edad, Millie Bobby Brown ha logrado un éxito asombroso en su carrera y se ha convertido en una inspiración para muchas jóvenes. A medida que se acerca el final de la serie que la lanzó a la fama, "Stranger Things", Brown está lista para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. Está decidida a seguir haciendo una diferencia en el mundo y a continuar creciendo como actriz y emprendedora.