Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se dan el 'sí, quiero': estos son los detalles de su gran boda secreta en Italia

La pareja hizo pública su ceremonia nupcial de ensueño al término del evento por medio de publicaciones en redes sociales. ¡No te pierdas los detalles!

El mundo del cine ha tenido una reciente sorpresa con la noticia de la boda secreta entre Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, y el actor y modelo Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi. Comprometidos desde el año pasado, la pareja optó por Italia como el escenario para este evento, manteniendo los detalles en secreto hasta después de la ceremonia.



Millie y Jake, del 20 y 21 años respectivamente, han estado públicamente juntos desde el 2021, compartiendo varios momentos de su relación en sus cuentas de Instagram. Su compromiso matrimonial fue anunciado en abril de 2023, cuando Millie publicó en sus redes sociales una foto de los dos, con una frase emotiva refiriéndose a la canción I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all de Taylor Swift.

Un escenario de ensueño y discreción

Su unión tuvo lugar en una locación privada en Italia, con fotografías de encanto y de impresionantes paisajes, en un evento pequeño que contó con la presencia de familiares y amigos cercanos de la pareja. Según algunas fuentes, la ceremonia fue al aire libre en una villa Toscana de relevancia histórica, rodeada de viñedos y campos de olivares.



El vestido de Millie llevó un diseño atemporal, clásico y elegante, mientras que Jake lució un esmoquin tradicional, adaptándose al ambiente romántico de la ceremonia.

La exitosa trayectoria de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown saltó a la fama a una temprana edad, interpretando a Eleven en la serie Stranger Things, convirtiéndose en una de las actrices jóvenes más prometedoras de la industria. Su interpretación de la niña con poderes psíquicos y su llamativo look de cabeza rapada cautivaron a millones de fans de la serie.



Además, Millie ha incursionado en el mundo del cine con apariciones en Godzilla: King of the Monsters en 2019 y Enola Holmes del 2020. Su madurez, talento y estilo vanguardista la han posicionado como una influyente figura en los ámbitos de la moda y el entretenimiento.

La emergente carrera de Jake Bongiovi

Jake Bongiovi, por su parte, proviene de una familia conectada con el mundo del entretenimiento, siendo hijo de la legendaria leyenda del rock Jon Bon Jovi. Aunque no sigue la trayectoria musical de su padre, el joven ha comenzado a forjar su camino en la actuación, trabajado en algunos proyectos de cine. Además, ha tenido una constante presencia en eventos de moda.



Con una trayectoria en pleno desarrollo, Jake ha demostrado tener la confianza y el carisma para destacar, mientras continúa explorando oportunidades en la industria cinematográfica.

La unión nupcial de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi los posiciona como una de las jóvenes parejas más admiradas en el mundo del espectáculo. Los dos han demostrado a su corta edad tener una notable madurez en sus carreras y una visión clara de su futuro. Ahora, con este especial evento en Italia, inician una nueva etapa en sus vidas como pareja casada.