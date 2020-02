La increíble transformación física de los protagonistas de 'Stranger Things'

¡Tenemos nuevos detalles sobre Once, Finn, Lucas, Mike Wheeler, Will y Dustin! Atención Spoiler: Si no has visto la tercera temporada es mejor que te ahorres la lectura del siguiente artículo pues, aunque tengas unas ganas locas de conocer cómo han evolucionado los personajes de la serie a lo largo de estos casi 4 años desde su estreno, es posible que te enteres de cositas sobre los actores que no deberías saber si no has visto todas sus temporadas.





Bicis, ropa ochentera y mucho, mucho misterio. Así comenzaba la tercera y apoteósica temporada de la serie que, literalmente, ha cambiado nuestra vida para siempre gracias a su originalidad; de hecho ya es considerada como la serie original mas vista en menos tiempo de la plataforma. Netflix nos regaló 8 capítulos cargados de emoción, suspense y mucho, mucho amor. Además de las aventuras y peripecias de la pandilla, la pasada temporada estuvo marcada por la incorporación de nuevos rostros como Erica (Priah Ferguson) la hermana de Lucas, que se unía al argumento de la serie, con un papel clave. También conocíamos a Billy Hargrove (Dacre Montgomery) y Robin (Maya Hawke) la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke.





Recordemos que para su gran estreno, los productores eligieron sacar a la luz los nuevos capítulos el 8 de julio, día internacional en Estados Unidos, ¡perfecto para una serie como Stranger Things! Para hacerlo aun más emocionante, una infinita alfombra roja se deplegó en Los Ángeles para acoger a todos los actores, que desfilaron como auténticas estrellas de Hollywood. Millie Bobby Brown que acaba de estrenar sus 16 primaveras reconvertida en toda una celebrity internacional, llegaba a la premiere enfundada en un increíble vestido rosa que dejó con la boca abierta a todos los asistentes. Por su parte, Gaten Matarazzo (Dustin Henderson en la ficción) se atrevió con una americana fosforita dejando clara su afición por la moda. Una noche para el recuerdo que seguro, este grupete de adolescentes jamás olvidará.





¡Por cierto! Aprovechando el cumpleaños de Millie, la joven actriz ha publicado un post en Instagram revelando a sus seguidores el alcance de las críticas que han recaído sobre ella desde que comenzó a trabajar en la serie: ''Sí, chicas, 16. Parece que los 16 han tardado mucho en llegar. Siento que debería haber un cambio, no solo para nuestra generación, tambien para la siguiente. Nuestro mundo necesita bondad y que nos apoyemos para que los niños crezcan y prosperen. Los últimos años no han sido fáciles. Admito que hay momentos en los que me sentí frustrada al leer esos comentarios que no eran ciertos y que ademas eran inapropiados; toda esa sexualización y los insultos se han transformado en dolo e inseguridad per no me rendiré, seguiré haciendo lo que amo y transmitiendo el mensaje para que las cosas cambien. Vamos a centrarnos en lo que necesitamos que cambie. Espero que este video os informe de las cosas que ocurren en la realidad, detrás de los titulares y los focos. No os preocupéis, siempre encontraré una manera de sonreír.'' Guau, Millie, ¡guau! Además, esta joven revolucionaria y filántropa de 16 años también ha sido nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef y ha recaudado dinero con su línea de cosméticos Florence by Mills, destinando los fondos a fundaciones dirigidas a ayudar a jóvenes que padecen cáncer. Para más inri, Millie Bobby Brown también ha aparecido como invitada en el videoclip de Maroon 5 y Cardi B, Girls like you y ha hecho de ella misma en el juego de The Sims 4.





Y para rematar con un elenco de élite, Finn Wolfhard (Mike Wheeler) podría estar negociando su fichaje con Lucasfilm para interpretar a Ben Solo en las próximas entregas de Star Wars. El novio de Once en la serie también ha dejado claro que está abierto a todas las posibilidades, lanzando un mensaje a las productoras que seguro, no dejan pasar la ocasión de contar con un actor como él: ''Estoy libre. Y, Disney, estoy por aquí. De todas formas, lo que sea, contrátame''.





Y ahora vamos a lo que realmente nos interesa, ¿qué más puede pasar en esta serie? ¿qué nos depara la cuarta temporada? La primera pregunta que se nos viene a la mente cuando recordamos el último capítulo de la cuarta temporada es: ¿qué narices le ha pasado a Hopper? El Sheriff más famoso de Hawkins nos dejó con los nervios a flor de piel con su trágico final, ¿había desaparecido, estaba muerto, o simplemente estaba de parranda? El caso es que los fans mas apasionados de la serie comenzaron a especular y crear sus propias teorías a través de redes sociales como Twitter y Facebook y ojito porque hace solo unos días Netflix les daba la razón sacando a la luz el nuevo trailer de la cuarta temporada: ''Desde Rusia con amor'', en el que Hopper aparecía en escena dándonos el alegrón del año.





Aunque es cierto que Netflix no ha querido dar muchos más detalles sobre el futuro que les espera a Eleven y compañía, sus creadores, los hermanos Duffer, si han aprovechado para soltar algún mini spoiler. Ross Duffer ha asegurado que después de lo que hemos visto, la cuarta temporada será sin duda muy diferente a todo lo anterior. Matt Duffer también ha querido aprovechar para comentar que ''lo más grande que va a ocurrir es que se ampliará un poco mas, en cuanto a permitir tener portales hacia áreas fuera de Hawkins''. Es decir, que es muy probable que los protas salgan del pueblo, algo que ya sospechábamos en la pasada temporada con el viaje de Eleven y los Byers. También podemos confirmar que la nueva entrega estará compuesta por 9 capítulos y podría estrenarse entre julio y octubre de 2020.





¡Parece mentira que hayan pasado ya casi 4 años desde que los chicos de Howkins nos conquistaron con sus peripecias! Y que me decís del ascenso a la fama de todos ellos, que ya preparan nuevos y jugosos proyectos de forma individual. La más conocida, Winona Ryder (Joyce Byers), estrenará en breve el trailer de su nueva miniserie 'La conjura contra Ámerica', mientras que Charlie Heaton, actor que interpreta a Jonathan en la serie y Natalia Dyer (Nancy en la ficción) ya son considerados una de las parejas juveniles más queridas del momento. Por un lado, Heaton ha participado en varias películas de éxito como El secreto de Marrowbone, además de tener pendiente el estreno de Nuevos Mutantes; a su vez, Dyer ha sido aplaudida por la crítica gracias a su increíble actuación y relevancia en la tercera temporada de Stranger Things. ''Es una cosa interesante trabajar con alguien con quien te vas a casa, siempre es muy divertido. Estamos realmente cómodos el uno con el otro, por lo que podemos jugar y sentirnos mas libres, y podemos hablar de todo antes'', comentaba la actriz sobre trabajar con su pareja. Por no hablar del guapérrimo de Joe Keery (Steve Harrington) que ha vuelto a aparecer con un nuevo y arriesgado cambio de look que incluye mechas en su cuidada melenaza.





Y hablando de todo un poco en general y de la repercusión de la serie en general, hace solo unos días veíamos como Dustin Henderson, personaje interpretado por Gaten Matarazzo nos daba una nueva lección enseñándonos un poquito más sobre la extraña enfermedad que padece desde su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética que padecen solo una persona entre un millón conocida como displasia cleidocraneal y que ha llevado al actor a enfrentarse a 4 operaciones con el objetivo de corregir sus consecuencias. Mientras todos los directores rechazaban a Gaten por su enfermedad, Stranger Things le dio la oportunidad que tanto merecía, visibilizando así la displasia cleidocraneal y concienciando sobre ella.





Y es que 4 años anos dan para mucho, sobre todo teniendo en cuenta que, cuando empezaron a rodar la serie, sus 5 protagonistas eran solo unos niños que comenzaban su andadura en el asombroso mundo del espectáculo. Reconvertidos en adolescentes y con mas seguidores que nunca, Millie Bobby Brown, la gran Once, ya ha sido considerada una de las 100 personas mas influyentes por la revista Times. Eso sí, el cambio físico de sus actores es mucho mas sorprendente que todo lo que veremos en esta nueva temporada. ¡Ni en Netflix reconocen ya a sus propios chavales! y para prueba, ¡the galery! Una galería que muestra el antes y después de todos sus protagonistas, su evolución física, su proyección laboral y por supuesto, sus looks más llamativos y es que otra cosa no pero los protas de Stranger Things saben como dar la nota en cada evento al que acuden ya sea juntos o por separado. Echa un vistazo comprueba como han crecido Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y por supuesto, las nuevas incorporaciones como Max Mayfield (Sadie Sink) y su hermanastro Billy Hargrove (Dacre Montgomery).





¡Y no! No se nos olvida Noah Schnapp (Will en la ficción), es que queríamos terminar el artículo mostrando com este grupo de muchachos tiene ya más relevancia mundial que la mismísima Meghan Markle. Resulta que Schnapp ha hablado y lo que ha dicho sobre su personaje no ha dejado indiferente a nadie, de hecho el actor ha aprovechado para aclarar la sexualidad de Will, afirmando que sus ''gustos'' dependen solo de la audiencia de la serie: ''Alguna personas perciben a Will como gay, asexual o cualquier cosa, o como yo lo veo, él estuvo atrapado en Del Revés y estuvo fuera tanto tiempo que sus amigos comenzaron a crecer mientras él estaba en otro mundo. Cuando volvió todos habían crecido y él seguía siendo un niño pequeño que seguía queriendo jugar a cosas de niños. No estaba preparado para enfrentarse a madurar y tener relaciones. Así que creo eso es lo que está pasando Will en este momento''. Dicho esto quién sabe si en la próxima temporada no veremos a Will enamorándose por primera vez de alguna chica o chico...





