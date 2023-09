Naomi Campbell la supermodelo que sigue conquistando la pasarela a sus 53 años

La semana de la Moda de Nueva York nos ha traído el regreso puntual de la supermodelo británica a la pasarela. Te contamos como ha sido su vuelta.

Naomi Campbell está reconocida como una de las más grandes estrellas de la pasarela de todos los tiempos, y la modelo acaba de demostrar el porqué, al haber desfilado de nuevo a los 53 años e impresionar a todos. Dicen que quien tuvo, retuvo, y en el caso de la británica, queda claro que así es. Te contamos el motivo de su retorno y las reacciones que ha causado.



La Semana de la Moda de Nueva York ha servido para tener de vuelta a una de las más famosas integrantes del grupo conocido como “Las Supermodelos”. Naomi Campbell presentaba su nueva faceta como diseñadora, y para hacerlo no ha dudado en subirse ella misma a la pasarela y lucir una de sus creaciones. Las reacciones no se han hecho esperar, y ahora mismo el tema de conversación generalizado en el mundo de la moda es lo increíblemente bien que se mantiene a esa edad.

Una estrella que no se apaga

El motivo de esta inesperada aparición es la colaboración que Naomí ha establecido con la marca PrettyLittleThing. De forma conjunta han creado una iniciativa llamada Emerge en la que se da espacio a jóvenes talentos para mostrar sus creaciones. En esta ocasión, los diseñadores protagonistas han sido Victor Anate y Edvin Thompson.



Pero Naomi Campbell sabe del poder de su imagen y qué mejor forma para promocionar esta iniciativa que subirse ella misma a desfilar. Hoy, los medios de todo el mundo ya conocen qué es Emerge.



Para la ocasión, la modelo negra llevó un vestido ceñido negro, con escote halter y adornado con pedrería y cristales. Su particular forma de caminar volvió a impresionar una vez más a un público que se mostró entregado, y entre el que se encontraban un buen número de famosos.

Los nervios del regreso

Aunque pudiéramos creer que Naomí, con centenares de desfiles a sus espaldas, ya no tiene razones para preocuparse por las opiniones ajenas, sus declaraciones a la finalización del evento dejan claro que no es así. La modelo y empresaria afirmó que, pese a ser algo que deseaba hacer, ese paseo por la pasarela le puso “los nervios de punta”.



Un nerviosismo comprensible, ya que en un mundo donde dominan las veinteañeras, desfilar con más de 50 requiere de mucho valor y coraje. No obstante Naomi Campbell puede sentirse más que orgullosa. La reacción del público y los medios al respecto de su retorno ha sido unánime: sigue espectacular