Los 12 mejores regalos para los fans de Star Wars de la historia

¡Prepárate para La Ascensión de Skywalker! ¿Tienes algún familiar o amigo fanático de la mítica saga de películas de Star Wars? ¿O quizás tu pareja es amante del mundo Jedi? Pues bien, te traemos los mejores regalos y los más originales, para que sorprendas a esa persona especial con un regalo que nunca olvidará, ¡seguro!

La Guerra de las Galaxias es una mítica saga de películas que comenzó hace más de 40 años y que hoy en día sigue conquistando corazones. Aunque es cierto que muchos fans de Star Wars comenzaron en sus inicios, la ilusión ha ido pasando de generación en generación compartiendo así el vínculo entre padres e hijos por el mundo Jedi.



Todos conocemos Star Wars, nos guste más o menos, y sabemos que fue un auténtico bombazo por la originalidad de su trama y por crear un mundo espacial con magia y mucho cariño, eso se nota.

Por eso, a lo largo y ancho del planeta existen multitud de fans de la saga de películas, que se saben hasta los diálogos y que volverían a verlas una y otra vez, porque lo que comenzó siendo una trilogía, ha acabado siendo una saga que no sabemos cuando va a terminar.



Por eso, si tienes algún fan de Star Wars a tu alrededor, no dudes en hacerte con alguno de estos regalos con los que seguro que acertarás, o incluso si eres tú mismo, estamos seguras de que no te podrás resistir, hemos seleccionado los 12 mejores regalos de Star Wars de la historia ¡son tan originales y divertidos!

1. Regalos de Star Wars para los más caseros

¿No te parece lo más este felpudo para la puerta de tu casa con la cara de Darth Vader y una original frase para tus invitados que dice "Bienvenido al lado oscuro"? A nosotras nos encanta, ya seas más o menos fan, es una idea super original y que sacará mas de una sonrisa a quién invites a tu casa.

Si el fanatismo por Star Wars llega a límites insospechados, tienes que hacerte con unas cuantas de estas pegatinas para el interruptor de casa que indica el lado de la luz y el lado oscuro (encendido y apagado) con dos de los personajes más míticos de la saga.

¿Conoces las lámparas en 3D? ¡Son una auténtica pasada! Reproducen en holograma lo que quieras, en este caso por supuesto hemos seleccionado una que incluye tres figuras de Star Wars, R2D2, la estrella de la muerte y la nave Millennium Falcon. Además puedes cambiar el color de las figuras con un mando a distancia. ¿Impresionante verdad?

Una taza siempre es un regalo seguro. Aunque todos tenemos muchas tazas en casa, si es de alguno de nuestros personajes favoritos, ¡nunca está de más! Por eso hemos elegido esta de Darth Vader, porque es original, tiene buenas opiniones y además ¡es muy grande!

2. Regalos de Star Wars para los más foodies

¿Te imaginas levantarte cada mañana y vivir la experiencia del mundo de Star Wars en el desayuno? Pues eso es lo que puedes conseguir con esta original y divertida tostadora con la cara de Darth Vader, uno de los personajes más emblemáticos de la saga.

Tiene para regular la temperatura, bandeja extrapole y todo lo normal en una tostadora. ¿Lo mejor? ¡Que tuesta el logo de Star Wars en las tostadas! Una auténtica chulada.

¿Se te ocurre un plan mejor que una tarde de fin de semana en el sofá de casa viendo una peli de Star Wars y comiendo palomitas ¡en una palomitera de Star Wars!?

Increíble pero cierto, esta palomitera con forma de estrella de la muerte es real, y hace palomitas en un pis pas. Tiene el tamaño perfecto para una ración para dos personas y encima las expulsa a través de un compartimento especial.

¿Te contamos un secreto? La hemos visto igual en Media Markt y el Corte Inglés 20 euros más cara. Pero shhhh...

¿Amantes de la comida japonesa? ¿Fanáticos de Star Wars? ¡Aquí llega vuestro regalo perfecto! Unos palillos con forma de espada láser que se iluminan cuando los usas con un botón. Es tan original que nadie podrá resistirse a su encanto.

3. Para los que quieren lucir a sus personajes de Star Wars allá donde vayan

Si hay algo que nunca falla son los regalos de ropa, y para todos los chicos amantes de la saga de La Guerra de las Galaxias llega esta divertida camiseta con los dibujos en forma de cómic de Darth Vader y R2D2. Disponible en varias tallas y en 4 colores distintos.

¡Porque las chicas también somos fans de la saga! Nuestra favorita es esta camiseta de mujer con licencia oficial de Star Wars con temática de Stormtrooper. En el universo ficticio de Star Wars, los Stormtroopers son las tropas de asalto del Imperio Galáctico. Disponible en varias tallas y en 3 colores distintos.

¡Dulces sueños! Irte a dormir con un pijama de tus películas favoritas tiene que ser un imprescindible en tu check list. Por eso te traemos este pijama super chulo de Star Wars con camiseta y pantalón de algodón con licencia oficial. ¡A dormir se ha dicho!

4. Regalos especiales para los más frikis de Star Wars

Un detalle original y muy especial es este pendrive USB con llavero con forma de Darth Vader. Aunque tienes disponible ¡todos los personajes de la saga! Desde Yoga, un Stormtrooper, Chebbaca ¡y muchos más! También puedes elegir la memoria del pendrive entre 8GB y 16GB.

Y por último y no por ello menos importante, tenemos la colección de todas las películas de Star Wars en calidad Blu Ray para que disfrutes de tus películas favoritas siempre que quieras en la mejor calidad.

