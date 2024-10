Nuria Roca, rompedora, con animal print y pantalón rojo XL: muy juvenil y con efecto tipazo

Nuria Roca siempre nos sorprende con unos looks impresionantes. A pesar de que siempre reconoce que no le gusta mucho hacer deporte, tiene tipazo y sabe cómo elegir prendas que le favorezcan un montón. En este caso, apostó por un conjunto que combina rojo y animal print. No podría ser más ideal.

Todos los jueves toca tertulia en el Hormiguero y, para esta ocasión, Nuria Roca apostó por un conjunto que no podría ser más increíble.



Se ha sumado a dos de las grandes tendencias del momento, el animal print y un color vibrante como es el rojo. El resultado: sencillamente espectacular. El conjunto con animal print y rojo que ha lucido Nuria Roca en El Hormiguero, desatando todas las miradas Si sigues de cerca a Nuria Roca sabrás que le encantan los tonos vibrantes y llamativos. Cada cierto tiempo opta por colores que destacan sus rasgos y que le sientan fenomenal, como en el caso del rojo y del estampado animal print.



El conjunto no podría gustarnos más. De hecho, subió unas fotos a su Instagram @nuriarocagranell en la que luce espectacular. Mira y verás: Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell) El pantalón es anchito, súper tendencia y hace más delgadita. Es ideal si quieres conseguir un efecto 'tipazo' y quitarte años de encima.



Sin pasar por alto el detalle del cinturón a juego en animal print para integrar ambas piezas, clave en el look para integrar ambas piezas. ¡Es un must!



También ha apostado por unos labios rojos a juego con el pantalón, que no podría sentarle mejor. ¡Nos encanta la opción elegida para esta noche de tertulia! El rojo y el animal print, los dos grandes aliados de la temporada Un look formado por una parte lisa en rojo y la otra en estampado animal print es todo un acierto para la temporada. Es una forma de darle un toque más moderno y con más luz a este estampado. NEWS

¿Qué te ha parecido el look de Nuria? ¿Lo vas a copiar?