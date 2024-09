Mariló Montero triunfa con su combinación perfecta de colores tendencia y stilettos de animal print

Mariló Montero luce guapísima con un look en el que apuesta por los colores tendencia y unos zapatos tipo stilettos en animal print, ideales para las mujeres que adoran este tipo de estampado. Un look que vas a querer copiar este otoño. ¡Ya lo verás!

Mariló Montero siempre sorprende con unos looks que nos encantan. Sabe llevar las tendencias y todo le sienta fenomenal, como en uno de sus últimos looks compartidos en redes.



En este caso, saliendo de Atresmedia se encontró con unos decorados de Friends y no pudo resistirse a hacerse una foto. Pero lo que más nos ha impresionado ha sido su look. Es monísimo.

Mariló nos conquista con su look apostando por 2 tonos tendencia: berenjena y el verde oliva

El berenjena y el verde oliva son dos de los colores tendencia de la temporada. No dejarás de verlos cuando vayas a comprar ropa nueva.



Son tonos originales, alegres, diferentes y favorecedores. Una forma de salir de los clásicos colores de siempre. Lo que no sabíamos es que quedaran tan bien con el animal print.



El resultado, puedes verlo en las imágejes compartidas por Mariló en su cuenta de Instagram @marilo_montero:

Si te mueves por la publicación de Instagram puedes ver varias fotos e incluso un vídeo del look. Tiene un brillo espectacular.

Un outfit de 'Es Fascinante' que no podría ser más ideal

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Como cuenta en la publicación de Instagram, asegura que el outfit elegido es de 'Es Fascinante".



El pantalón es comodísimo y tiene un detalle asimétrico a uno de los lados. Queda genial combinado con la blusa en verde oliva, que es de manguita larga y tiene un cuello muy original. Se ve holgadito y cómodo.



Si a esto le sumamos unos tacones de aguja tipo stiletto en animal print, el resultado es un éxito. Un outfit que reúne todas las tendencias de la temporada y al que sacarle mucho partido, en el día a día o para eventos.



¡No podría ser más ideal!