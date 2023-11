En una emocionante revelación, Paris Hilton compartió el viernes la noticia de que ella y su esposo, Carter Reum, han dado la bienvenida en secreto a su segundo bebé.

La estrella de 42 años compartió la dulce noticia a través de Instagram, acompañando la imagen de un adorable traje rosa con el monograma del nombre "London". Un gesto que no solo revela la llegada del nuevo miembro, sino también el nombre encantador elegido para la niña.



La tía orgullosa, Nicky Hilton, no pudo contener su emoción y expresó su amor por la "hermosa niña" en los comentarios. Mientras tanto, en TikTok, Paris compartió la noticia de manera efusiva, presentando a su hijo Phoenix como el "hermano mayor" y compartiendo su alegría con sobrinas y sobrinos, revelando así la feliz noticia de tener ahora "dos bebés" en la familia.



Este nuevo capítulo en la vida de Paris Hilton tiene raíces en una broma compartida en septiembre a través de un video en Instagram. En ese momento, Paris le confió a su hermana Nicky sobre sus planes de tener una niña en el futuro, provocando risas y especulaciones sobre si ya estaba en camino. La hermana menor bromeó con ingenio, sugiriendo que Paris podría estar siendo reservada y que la "niña" podría estar escondida en alguna otra habitación en ese mismo momento.

Esta no es la primera vez que Paris mantiene en secreto la llegada de la alegría familiar. Cuando dio a luz a su hijo Phoenix en enero, optó por mantener a los miembros de su familia en la oscuridad durante un tiempo. A través de Instagram, presentó a su bebé al mundo con una tierna foto de su manita, esperando hasta el mes siguiente para revelar el rostro del pequeño.



En una entrevista con Rolling Stone en marzo, Paris explicó su decisión de mantener la noticia en privado durante un tiempo. "Mi vida ha sido tan pública que toda mi vida ha sido invadida", compartió la estrella de reality. "Sentí que, por mi bebé, solo quería que viniera al mundo y simplemente estuviera aquí y no tuviera toda esta atención extraña".

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La llegada de la pequeña no estuvo exenta de momentos cómicos. Paris reveló que tardó una semana completa en presentar a su hija a su madre, Kathy Hilton, pero logró suavizar la situación regalándole un elegante bolso Chanel. Con humor, comentó: "Pensé, si le doy Chanel primero, tal vez no se enoje tanto por no haberle contado sobre esto", recordando cómo dejó a su madre "llorando" en un episodio digno de "Real Housewives of Beverly Hills".



Kathy Hilton, ya abuela de los tres hijos de Nicky y su esposo James Rothschild, así como de los dos hijos de Barron Hilton y su esposa Tessa Gräfin von Walderdorff, celebra ahora la expansión de la familia Hilton-Reum.



Paris, quien se casó con Carter Reum en noviembre de 2021, previamente compartió su deseo de formar una familia a través de una compañía gestacional antes de casarse. Desde la llegada de Phoenix, la pareja ha expresado su anhelo de tener una niña, y ahora, con la llegada de London Marilyn, ese sueño se ha hecho realidad oficialmente para esta familia de cuatro.