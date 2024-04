Paris Hilton comparte las primeras fotos de su hija London tras 5 meses de misterio

¡Las redes sociales estallan de ternura! La socialité y empresaria Paris Hilton finalmente ha compartido las primeras fotos de su hija menor, London Marilyn Hilton-Reum, cinco meses después de su nacimiento.

En las adorables imágenes, la pequeña London aparece sentada en el regazo de su madre, luciendo un precioso conjunto rosa con un lazo a juego en la cabeza. La sonrisa radiante de Paris refleja la inmensa felicidad que embarga a la familia en este nuevo capítulo.



Junto a las imágenes, Hilton escribió:

"Presentamos a London Marilyn Hilton-Reum", subtituló Hilton en su publicación. "He soñado con tener una hija llamada London desde que tengo uso de razón🥹". “Estoy muy agradecida de que esté aquí😍. Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que nunca pensé que pudiera ser tan profundo antes de convertirme en su madre 💖”.



Esta experiencia la ha inspirado a crear una nueva canción junto a su amiga Sia, titulada "Fame Won't Love You", una oda al amor incondicional que siente por su familia.

La llegada de London ha completado la familia que Paris ha formado junto a su esposo, Carter Reum desde 2021. La pareja ya tiene un hijo, Phoenix, que nació a través de gestación subrogada en enero de 2023. La empresaria ha expresado en repetidas ocasiones lo mucho que significa la maternidad para ella, asegurando que sus hijos son su mayor tesoro.



Hilton y Reum han sido muy celosos de su privacidad durante el embarazo y los primeros meses de vida de London. De hecho, no fue hasta después del Día de Acción de Gracias de 2023 que la pareja anunció el nacimiento de su hija con una foto de su ropita rosa.



A pesar de mantener a London alejada de las redes sociales durante un tiempo, Hilton siempre ha dejado claro lo mucho que la ama. "Quiero mantener [a mi] pequeña para mí misma", le confesó a E! News hace un par de meses. "Sentí que, por mi bebé, solo quería que viniera al mundo y simplemente estuviera aquí y no tuviera toda esta [atención] extraña".

