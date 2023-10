Paris Hilton defiende a su hijo de críticas en línea por su apariencia

La famosa celebridad y empresaria Paris Hilton ha decidido tomar una postura firme frente a los críticos en línea que han emitido comentarios negativos sobre la apariencia de su hijo, Phoenix Barron, de tan solo 9 meses de edad.

Hilton, heredera del imperio hotelero, se convirtió en madre por gestación subrogada junto a su esposo Carter Reum en enero pasado, y recientemente ha sido blanco de críticas en las redes sociales debido a la apariencia de su hijo.



La controversia se originó tras la publicación de una foto en la que Hilton compartía el emocionante primer viaje de su hijo a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en lugar de recibir felicitaciones y buenos deseos, los comentarios ofensivos y críticas sobre el tamaño de la cabeza del bebé inundaron las redes. Muchos consideraron que la cabeza de Phoenix era "anormalmente grande", lo que desencadenó una ola de reacciones en línea.

Paris Hilton no se quedó callada y decidió responder a las críticas en un comentario en Instagram, donde se mostró herida pero firme en su defensa. "Hay algunas personas enfermas en este mundo", comenzó Hilton, refiriéndose a aquellos que habían escrito mensajes hirientes sobre su hijo. "Mi ángel está perfectamente sano. Y sí, por supuesto que ha ido al médico, simplemente tiene un cerebro grande", concluyó enérgicamente.



Esta no es la primera vez que Phoenix Barron genera controversia en las redes debido al mismo motivo, lo que llevó a algunos seguidores de Paris Hilton a criticarla por no reconocer un posible problema médico en su hijo. Sin embargo, otros salieron en su defensa, argumentando que con su inmensa fortuna, la socialité tiene acceso a los mejores médicos del mundo y que, si no muestra preocupación, es porque el bebé está en perfecto estado de salud.



Paris Hilton, desde que se convirtió en madre en enero, ha compartido públicamente su amor y devoción por su primogénito, Phoenix Barron. En una reciente entrevista para People, expresó: "Phoenix es mi mundo. Es el bebé más hermoso. Está creciendo muy rápido, pero ha hecho que mi vida se sienta muy completa. Me siento la chica más afortunada del mundo cada día por esta hermosa familia que tengo". Además, Hilton reveló que la llegada de su hijo había cambiado su perspectiva sobre el amor de manera profunda y significativa.







Paris Hilton de 42 años, no experimentó un embarazo convencional, sino que recurrió a la fecundación in vitro y a una gestante subrogada para dar a luz a su hijo. El bebé, Phoenix Barron Hilton Reum, nació el 25 de enero. El nombre del niño, con el apellido de Paris en primer lugar, rompe con las convenciones occidentales. Además, el nombre Phoenix hace referencia al ave mitológica que renace de las cenizas y a su abuelo, Barron Hilton, a quien Paris considera su mentor en la vida.



En sus propias palabras, Paris Hilton ha expresado su deseo de que su hijo crezca reconociendo que tanto los desafíos como los triunfos son parte de la vida y que siempre existe la oportunidad de resurgir. La socialité ha compartido abiertamente su felicidad y amor por su familia, y su firme defensa de su hijo es un testimonio de su dedicación como madre.