Paris Hilton y la decisión de proteger a su hija London: ¿por qué no la muestra en redes sociales?

Las redes sociales son una ventana a la vida de muchas celebridades, pero Paris Hilton ha decidido mantener a su hija London fuera del foco público.

La DJ y empresaria ha sido abierta sobre su maternidad, compartiendo fotos y videos de su pequeño Phoenix, quien ya tiene un año. Pero su hija London, nacida en noviembre de 2023, aún no ha hecho su debut en las redes sociales.



Hilton, reconocida por su activa presencia en plataformas como TikTok e Instagram, ha sido madre de dos hijos junto a su esposo Carter Reum. Sin embargo, mientras las publicaciones sobre su hijo Phoenix inundan su perfil, la ausencia de imágenes de London ha generado preguntas y preocupaciones entre sus seguidores más fieles.



Recientemente, tras compartir un entrañable video en TikTok junto a su hijo Phoenix, Hilton recibió una avalancha de comentarios preguntando por la pequeña London. "¿Dónde está Londres?", escribió un seguidor, mientras que otro expresó su anhelo por conocer a la hermana de Phoenix.



¿Por qué Paris no muestra a London en Instagram? La respuesta no está del todo clara. Algunos fans especulan que se debe a una decisión personal para proteger la privacidad de la pequeña, mientras que otros creen que podría estar esperando el momento perfecto para presentarla al mundo.

Ante la insistencia de sus seguidores, Carter Reum, esposo de Paris Hilton, se pronunció sobre la ausencia de London en las redes sociales. "No estoy completamente preparado para compartirla con el mundo, pero es adorable y se parece a su mamá", declaró Reum, evidenciando el deseo de la pareja de proteger la privacidad de su hija menor.



Aunque las razones detrás de esta decisión no han sido explicitadas, Hilton ha demostrado su compromiso con el bienestar de sus hijos. Recientemente, la madre de dos hijos defendió a su hijo Phoenix de comentarios hirientes en las redes sociales, resaltando su papel como protectora ante cualquier forma de acoso, incluso hacia los más pequeños e inocentes.



"No podía creer que pudieran ser malos y crueles con un bebé inocente", confesó Hilton en una entrevista con People. "Puedes decir lo que quieras de mí, pero este es mi angelito", añadió, mostrando su determinación para proteger a sus hijos de cualquier adversidad en el mundo virtual.

Paris Hilton, conocida por su participación en programas de reality y su faceta empresarial, ha destacado que, si bien suele ignorar los mensajes de odio dirigidos hacia ella, no puede permanecer indiferente cuando se trata de la integridad y la felicidad de sus hijos.



La estrella de "This Is Paris" manifestó su solidaridad con cualquier víctima de acoso en línea, expresando compasión por aquellos que sienten la necesidad de intimidar a un bebé. Su matrimonio con Carter Reum en noviembre de 2021 y el nacimiento de sus dos hijos han marcado un nuevo capítulo en la vida de Paris Hilton, quien ha demostrado su dedicación como madre y su compromiso con la protección de su familia.