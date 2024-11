Sheila Casas y Álvaro Escassi: ¿nueva pareja a la vista? Todos los detalles sobre su conexión más allá de TardeAR

Parece que Álvaro Escassi tiene un nuevo amor y podríamos estar hablando de la hermana de Mario Casas y de Oscar Casas, Sheila. Los colaboradores de TardeAR han sido vistos teniendo alguna que otra cita romántica por la ciudad. ¿Nueva relación a la vista? ¡Qué emoción!

Álvaro Muñoz Escassi podría tener un nuevo amor. Después de que en verano se filtrara su posible amance con Hiba Abouk, el jinete podría haber recuperado de nuevo la ilusión con Sheila Casas.



Ambos son amigos desde hace tiempo al ser colaboradores de TardeAR con Ana Rosa Quintana. Pero parece que ya son más que eso, porque ya se les ha visto hacer planes por la capital con una actitud romántica. Así que sí, podríamos hablar de nueva pareja a la vista.

Álvaro Escassi y Sheila Casas: ¿nueva pareja a la vista?

Dicen que el roce hace el cariño. Álvaro y Sheila trabajan como colaboradores con Ana Rosa Quintana y una cosa lleva a la otra. A ambos se les ha visto quedar por Madrid y hacer planes juntos, con amigos de ella pero también ellos dos solos.

En fiestas con amigos, en cenas íntimas... un no parar en la última semana

Si bien es cierto que Sheila es una chica que no para y que le encanta hacer planes divertidos con sus amigos. Pero la diferencia es que ahora ha sumado a Escassi a esos planes, pese a tener 15 años más que ella (parece que la edad no es un problema y nos parece estupendo).



El último evento que pasaron juntos fue una fiesta de Halloween en casa de Sheila, donde acudieron disfrazados. Álvaro fue de payaso siniestro y ella de bruja gótica. Pero la cosa no acabó ahí, porque tras pasar la noche de fiesta, terminaron en una marisquería con amigos de ella por la mañana.



Y la cosa no terminó ahí, porque al día siguiente se les volvió a quedar juntos. Salieron a cenar en la intimidad ellos dos solos, sin más amigos, y luego disfrutaron juntos de la noche madrileña.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Nueva relación a la vista? Desde luego todo parece indicar que ambos han encontrado a su media naranja. ¡Veremos cómo evoluciona!