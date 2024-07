El sorprendente cambio de look de Hiba Abouk poco después de conocerse su acercamiento con Álvaro Escassi

Tras confirmarse la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Escassi, hemos visto al jinete en una actitud cómplice con la actriz Hiba Abouk. Los rumores no han tardado en salir a la luz, sobre todo porque la actriz sorprendió también con un cambio de look, ¿nueva etapa a la vista?

Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Algo así es lo que está pasando con esta pareja, porque María José, Álvaro y ahora Hiba están en boca de todos.



Tras 3 años de pareja, María José Suárez y Álvaro decidieron poner fin a su relación. A pesar de sus crisis, malentendidos y de las ganas de la modelo de pasar más tiempo con su hijo, hay rumores de una tercera persona.



¿Será Hiba la causante de la ruptura? ¿O será una mera casualidad? Lo que es real es su cambio de look, ¡luce increíble de rubia!

Primeras imágenes de Hiba Abouk de rubia, justo en el momento en el que la relacionan con el jinete

Desde la cuenta de Instagram de @Válgame hemos podido ver esta foto de Hiba Abouk y Álvaro Escassi, en la que los vemos cerca, juntos pero no revueltos, en la fiesta organizada por el empresario José Luis López 'El Turronero' por la comunión de su nieta.



Sin embargo, el cambio de look de la actriz no ha pasado desapercibido, porque todas sabemos lo que significa cambiar de look. Normalmente, lo hacemos para dar un cambio en nuestra vida o porque ha llegado un cambio y queremos lucir distintas para ese momento.



No podemos negar que defiende genial el rubio, pero el cambio ha sido brutal. Lo que nos preguntamos, es si habrán saltado las chispas del amor entre ambos. ¿Cómo lo ves?

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Seguiremos pendientes de los próximos acercamientos entre la actriz y el jinete, en caso de haberlos.



¿Qué opinas? ¿Crees que solo son amigos o que puede haber algo más? ¡Qué viva el amor!