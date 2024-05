¡Sienna Miller sorprende en Cannes con su hija Marlowe! El cambio que ha dejado alucinando a todos

Sienna Miller apareció en Cannes junto a su hija, y el cambio físico de ésta dejó a todo el mundo sorprendido y admirado.

El Festival de Cine de Cannes es cita obligada para artistas y estrellas del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación suelen cubrir este evento con gran atención y no solo por el interés que suscita la competición cinematográfica, sino también porque es la ocasión ideal de fotografiar a celebridades en la alfombra roja luciendo sus mejores galas.



Una de las que más ha llamado la atención en la edición que tiene lugar estos días es la actriz Sienna Miller, pero curiosamente no lo ha hecho por lucir algún modelo espectacular o por cualquier razón de las que habitualmente atraen la atención de las cámaras. Lo que ha generado ese runrún a su alrededor es el hecho de que haya acudido con su hija Marlowe y comprobar lo mucho que la pequeña ha crecido desde su última aparición pública.

Un sorprendente cambio físico

No hace tanto de la última aparición en público de Sienna Miller con su hija. Fue en 2023 en el transcurso de la semana de la moda de Nueva York, y quizás por eso ha llamado tanto la atención comprobar como Marlowe, de 11 años, ha cambiado de forma significativa en tan breve periodo de tiempo.



Cuando Sienna Miller acudió ayer al estreno de 'Horizon: An American Saga', acompañada de su pareja, Oli Green y de su hija, la atención se trasladó de inmediato hacia la pequeña, quien ya comienza a lucir como una jovencita y parece haber heredado la belleza de su madre.



Es inevitable que los medios se interesen por los hijos de los famosos, sin embargo, sus padres no siempre aceptan de buen grado la intromisión de las cámaras en su vida familiar. En el caso de Sienna Miller, ha tenido muy claro que a tan temprana edad no era adecuado exponer demasiado a su hija Marlowe.

Protegerla del foco mediático

Dado que resulta imposible protegerla totalmente del foco mediático, Sienna ha elegido ser quien tenga el control de dichas apariciones, y las recientes apariciones públicas en compañía de Marlowe dan a entender que su idea es que poco a poco se vaya familiarizando con toda esa atención que recibirá por ser hija de quien es.



La relación entre ambas parece ser excelente, e incluso Sienna ve en ella algunos rasgos que reconoce en sí misma, tal y como se desprende de las declaraciones que en 2019 realizó para la revista People "Cuando estás criando a una niña ves aspectos de tu carácter en ella. Es la relación más amorosa e intensa que tengo. No hay ningún lugar donde esconderse. Ella me conoce, yo la conozco. Es muy terca, lo cual es muy propio de mí, pero es un cielo"