La celebridad británico-estadounidense comentó acerca de las observaciones que la etiquetan como "mujer de edad mayor" que espera un hijo con el actor Oli Green, quien tiene 27 años.

Sienna Miller se ha expresado en un podcast acerca de las personas que le señalan de forma negativa por estar embarazada a sus 41 años de su segunda hija, quien nacerá este mes. "La gente se siente cómoda con una forma de vida que ha existido durante muchos años, que es muy misógina y patriarcal", dijo la estrella.



"Ser una mujer mayor en una relación con una persona más joven, o estar embarazada más allá de los 40 y que digan que es 'irresponsable' y 'la pobre niña', es un doble rasero y creo que es algo que la gente no se cuestiona en su mente", daba su opinión Miller en el podcast, afirmando que se siente afortunada de estar esperando a su hija, pues no lo estaba planeando, tomándole por sorpresa y está agradecida por lo que su cuerpo biológicamente aún puede hacer.

En cuanto a las críticas, considera que ha sido un poco "unilateral y triste". En la serie de Netflix The Crown, su pareja, Oli Green, asume el papel de Rupert Finch, un compañero de estudios del príncipe William.



La famosa actriz, conocida por su participación en películas como El francotirador, American Woman y la serie Anatomía de un escándalo, tiene una hija llamada Marlowe de 11 años con el actor Tom Sturridge. Miller expresó su deseo de llegar a un momento en el que no se sienta obligada a hacer chistes sobre su edad y la experiencia de ser madre, simplemente para demostrar que puede manejar la situación con humor. "No creo que se pueda legislar sobre asuntos del corazón. Ciertamente, nunca he podido hacerlo", declaró.

"Las relaciones son distintas en la actualidad"

"En la actualidad, existe una comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres que no teníamos hace dos décadas o incluso 25 años, lo veo con los amigos de Oli". Expresó en la entrevista. "Toda mi adolescencia estuve esquivando balas y haciendo avances de una manera muy delicada para no ofender a nadie, mientras que las chicas de la generación de él probablemente decían: 'No, no, gracias. No me interesa'".



Miller también abordó el tema de la interferencia de los medios de comunicación, tras la resolución de un caso con el editor de los periódicos News of the World y The Sun, acusados de presunto hackeo a su teléfono en 2021. News Group compensó económicamente de manera significativa, aunque no aceptó ninguna responsabilidad por lo que ella afirmaba que había sucedido.



Durante la entrevista, la actriz compartió que había reflexionado profundamente sobre aquellas personas que disfrutan de los chismes y tienen interés en presenciar las adversidades ajenas. "¿Es porque nos alegra que no nos pase a nosotros? Los medios sensacionalistas realmente explotaron esa débil grieta en nuestra psicología", concluyó.